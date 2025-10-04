Mưa lớn làm nước ao tràn bờ, đàn cá trê khủng liền tranh thủ kéo nhau lên bờ hóng gió, tắm mưa sảng khoái như đi nghỉ dưỡng.

Nếu bạn nghĩ chỉ có con người mới thích tắm mưa thì bạn đã lầm to rồi nhé! Sau cơn mưa lớn, cả đàn cá trê từ dưới ao rủ nhau 'đại náo' bờ ao để cùng trải nghiệm dịch vụ spa thiên nhiên miễn phí – tắm mưa.

Đàn cá trê rủ nhau lên bờ ao tắm mưa Đàn cá trê rủ nhau lên bờ ao tắm mưa. Video: Facebook

Nhìn cảnh từng chú cá trê to bằng cả cánh tay, trườn lên bờ hít hà khí trời, ta cứ ngỡ đây là buổi tụ hội của "hội cá trê vui vẻ" hơn là sinh vật dưới nước.

>> Đàn cá trê càn quét ao rau muống

Chúng nghịch nước, quẫy đuôi, trượt trên bờ như đang tham gia một lễ hội đặc biệt. Nhưng chơi vui thì cũng phải nhớ đường về, sau một hồi tận hưởng, cả đàn lại nối đuôi nhau quay về ao, để lại phía sau những vũng nước tung tóe và nỗi tiếc nuối của người xem.

>> Xem thêm nhiều video và chuyện lạ khác tại đây

Hi