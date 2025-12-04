Khoảnh khắc thú vị khi đàn cá trắm kéo nhau nổi lên mặt nước để… ăn lá chuối, đây đúng là 'buffet đồng quê' đặc biệt dành riêng cho cá.

Trong vô số những khoảnh khắc thiên nhiên thú vị, cảnh đàn cá trắm ăn lá chuối chắc chắn là một trong những điều hiếm khi được chứng kiến. Chúng tranh nhau gặm từng miếng lá, tạo cảm giác thư giãn nhẹ nhàng cho người xem.

Đàn cá trắm tụ tập ăn buffet lá chuối

Âm thanh tiếng lá chuối xào xạc, tiếng nước hòa cùng sự tung tăng của cá khiến người xem cảm thấy vô cùng thư giãn. Video mang đến cảm giác gần gũi với thiên nhiên và cuộc sống đồng quê bình dị. Điều bất ngờ là loài cá trắm vốn quen ăn cám, rong rêu, vậy mà lại mê lá chuối đến thế.

