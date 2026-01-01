Quả mít chín rơi xuống ao vô tình mở ra bữa buffet “0 đồng” khiến cả đàn cá trắm vây lấy tranh nhau ăn rôm rả như tiệc làng.

Chẳng ai đặt tiệc nhưng ao cá hôm nay bỗng đông vui lạ thường khi một quả mít chín cây rơi tõm xuống nước và trở thành tâm điểm chú ý của đàn cá trắm cỏ. Ban đầu chỉ vài chú mon men nếm thử, nhưng chẳng mấy chốc tin tức "có buffet" lan nhanh hơn cả sóng nước. Cả đàn kéo đến đông đủ, con trước chưa kịp nuốt thì con sau đã chen vào tranh phần.

Đàn cá trắm cỏ ăn 'buffet' mít

Múi mít vàng thơm trôi lềnh bềnh, cá ăn tới đâu nước sóng sánh tới đó trông cứ như phim tài liệu pha hài. Không cần cám, không cần gọi món, thiên nhiên đã lo trọn gói cho ao cá một ngày đổi vị. Nhìn cảnh đàn cá tranh nhau ăn mà ai cũng có cảm giác chúng đang mở tiệc mừng trúng số. Đúng là đôi khi niềm vui đến rất bất ngờ, chỉ cần một quả mít rơi đúng chỗ là đủ khiến cả ao rộn ràng như ngày hội.

Mộc Trà