Đàn cá tai tượng 'ăn khế trả vàng'

Cảnh tượng ấy khiến người xem liên tưởng ngay đến câu chuyện "Ăn khế trả vàng" quen thuộc thuở nhỏ – nhưng nay lại hiện ra thật sống động giữa đời thực.
>> Đàn cá trê càn quét ao rau muống
Từng gợn nước, từng ánh khế phản chiếu lấp lánh như dát vàng trên mặt hồ, tạo nên một khung cảnh thanh bình, an nhiên đến lạ. Không ồn ào, không vội vã – chỉ có cá, khế và thiên nhiên hòa quyện, khiến lòng người bỗng thấy nhẹ nhõm, yên ả. Video ngắn nhưng đủ để khiến ai xem cũng mỉm cười, như vừa bắt gặp một mảnh cổ tích còn sót lại giữa đời thường.
