Cơn mưa lớn khiến nước dâng cao, kéo theo cảnh tượng vừa lạ vừa vui - cành ổi chạm sát mặt nước và trở thành… quầy buffet cho đàn cá.

Mưa lớn luôn mang đến nhiều điều bất ngờ, và video này chính là minh chứng rõ rệt nhất. Nước dâng cao khiến cành ổi vốn trên bờ bỗng hạ thấp độ cao, nằm sát ngay mặt nước. Thế là đàn cá phía dưới không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng. Chúng thi nhau ăn từng miếng ổi một cách ngon lành như được phục vụ đúng món khoái khẩu.

Đàn cá rủ nhau lên ăn ổi miễn phí

>> Đàn cá trê khủng 'trèo' lên cây ăn mít

Cách chúng tranh nhau trông chẳng khác gì đang trong giờ cao điểm ở quầy buffet. Nước tung lên, cá nhấp nhô liên tục tạo nên khung cảnh sống động và dễ thương vô cùng. Một đoạn video nhẹ nhàng, đáng yêu và đảm bảo khiến tâm trạng bạn tốt lên ngay tức thì.

>> Xem thêm nhiều video và chuyện lạ khác tại đây

Hi