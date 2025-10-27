Trận mưa lớn khiến nước dâng cao, kéo theo khung cảnh hiếm thấy - đàn cá trê khủng 'trèo' lên tận ngọn cây để ăn mít chín.

Mưa lớn khiến mặt nước ao dâng cao, chỉ còn cách quả mít chín chừng gang tay. Và thế là, chuyện khó tin đã xảy ra – đàn cá trê khủng rủ nhau "lên cây ăn mít". Những con cá to bằng bắp tay, há miệng đớp từng miếng mít vàng ruộm rơi xuống nước, tạo nên khung cảnh vừa vui mắt vừa lạ lùng.

Đàn cá trê khủng 'trèo' lên cây ăn mít

Ai ngờ giữa ao lại diễn ra một bữa tiệc buffet hoàn toàn miễn phí, mà khách mời lại là những chú cá trê tham ăn. Trái mít chín ngọt tưởng sẽ rụng cho người hái, nào ngờ lại thành món ngon của loài cá dưới ao. Đúng là thiên nhiên luôn biết cách tạo ra những bất ngờ thú vị khiến con người cũng phải bật cười. Cảnh tượng ấy vừa dân dã, vừa đáng yêu – một góc đời thường giản dị nhưng tràn đầy niềm vui.

