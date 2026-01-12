Đàn cá rô rủ nhau lên bờ sau mưa

Hàng chục con cá rô bỗng tụ tập lại và rủ nhau… bò lên bờ, khiến ai chứng kiến cũng phải tròn mắt ngạc nhiên xen lẫn buồn cười.

Vừa tạnh mưa, chưa kịp thay dép đã nghe hàng xóm í ới gọi nhau ra coi cá rô biểu diễn. Nhìn xuống ao thì thấy một cảnh tượng khó tin khi hàng chục con cá rô tụ tập đông đủ như chuẩn bị tổng duyệt chương trình. Con nào con nấy phấn khởi, nhấp nhổm rồi thi nhau trèo lên bờ một cách đầy quyết tâm. Có con lên được nửa chừng lại trượt xuống, trông chẳng khác gì diễn viên hài đang tập tiết mục.

Người xem thì bất ngờ, còn cá thì vẫn chăm chỉ "leo núi" bất chấp mọi ánh nhìn. Cả góc ao bỗng biến thành sân khấu ngoài trời với dàn diễn viên toàn vảy là vảy. Có người còn đùa rằng chắc cá rô cũng muốn tranh thủ hít khí trời sau cơn mưa mát mẻ. Cảnh tượng vừa lạ vừa vui khiến ai đi ngang cũng phải dừng lại xem cho bằng được. Đúng là thiên nhiên đôi khi cũng biết pha trò để con người có thêm chút niềm vui giản dị.

