Sau trận lớn, con đường bê tông bỗng trở thành một phần của ao cá khiến các cư dân thủy cung được dịp lên đất liền ngắm cảnh.

Cảnh tượng quen thuộc thường chỉ thấy dưới ao hồ nay lại diễn ra ngay giữa con đường làng ngập nước. Những chú cá tung tăng bơi lội như đang đi dạo, vô tư đến mức khiến người xem quên mất đây vốn là... đường bê tông.

Đàn cá đi dạo trên đường bê tông sau mưa lớn

Điều hài hước là con đường bỗng chốc biến thành "dòng sông mini", còn cá thì thành "cư dân hợp pháp". Người đi qua chỉ biết ngẩn ngơ, không biết nên bắt cá mang về nấu canh chua hay cứ để chúng thoải mái tận hưởng "tour du lịch bất ngờ".

