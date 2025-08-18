Mưa lớn khiến mực nước dâng cao, những con cá nuôi trong ao tìm cách thoát ra ngoài nhưng bị chủ nhân phát hiện.

Cơn mưa lớn đổ xuống, nước mưa từ khắp nơi đổ về, khiến mặt ao dâng cao. Trong làn nước đục ngầu, hàng chục con cá rô, cá trê bắt đầu trở nên hiếu động lạ thường. Từng con một nhô đầu lên sát mép bờ, như đang dò đường. Rồi bất ngờ, chúng quẫy mạnh, bật mình 'vượt lên chính mình' để tìm đường ra khỏi ao. Con thì trườn theo dòng nước nhỏ đang chảy xuống ao, con lại men theo bờ đất trơn trượt. Mưa càng nặng hạt những con cá càng có thêm động lực như thể đây là cơ hội hiếm hoi để khám phá thế giới rộng lớn hơn cái ao quen thuộc.

Cá rô, cá trê đua nhau 'vượt ngục' khi mưa lớn

Chủ nhà đứng bên hiên, quan sát 'cuộc di cư' bất đắc dĩ này. Giữa không gian ướt át của một ngày mưa, khoảnh khắc ấy khiến lòng người bỗng dịu lại. Cuộc sống ở quê luôn vậy – dù chỉ là những điều bình dị như cơn mưa và vài chú cá 'ham vui' – vẫn có thể đem đến cảm giác thư giãn và một nụ cười nhẹ nhàng.

