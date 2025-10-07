Cơn mưa lớn 'khai sinh' đại dương giữa lòng thành phố, một đàn cá chim tung tăng bơi lội, dẫn đầu là cá chim trưởng đoàn to nhất.

Sau trận mưa như trút nước lúc sáng thì đàn cá chim cũng tranh thủ thi nhau bơi đi chơi phố. Cả đàn nhẹ nhàng bơi theo hàng lối, trông chẳng khác gì đoàn diễu hành dưới nước. Dẫn đầu đoàn là 'cá chim trưởng', thân hình to, bơi uy nghi như hướng dẫn viên du lịch đang giới thiệu địa điểm tham quan mới.

Đàn cá chim đi chơi phố Đàn cá chim đi chơi phố. Video: Facebook

Cộng đồng mạng vừa ngạc nhiên vừa thích thú: 'Thì ra cá chim cũng thích city tour, mà toàn tour miễn phí!'. Một số khác còn đùa rằng: 'Nếu mai mưa nữa, chắc phải mua vé xem cá biểu diễn giữa phố thôi!'. Cảnh tượng vừa kỳ lạ vừa dễ thương khiến ai xem cũng cười sảng.

