Để dọa cá lớn, đàn cá chép nhỏ di chuyển cuộn tròn như cơn lốc khiến nhiều người thích thú vì cách tự vệ cực kỳ thông minh.

Đoạn video được ghi lại tại một hồ nước ở tỉnh Phú Thọ cho thấy một đàn cá chép nhỏ bất ngờ di chuyển theo hình xoáy tròn như một cơn bão thu nhỏ dưới mặt nước. Theo người quay, đàn cá chép xuất hiện khá đông và thường xuyên tụ lại mỗi khi có cá lớn bơi tới gần. Thay vì tản ra mỗi con một hướng, chúng hợp thành một "đội hình xoáy" khiến mặt nước chuyển động liên tục. Cách di chuyển này vừa giúp đàn cá khó bị tách lẻ, vừa khiến những con cá lớn có phần dè chừng.

Đàn cá chép hợp sức 'tạo bão' dọa cá lớn

Nhìn từ trên cao, cả đàn cá quay tròn như một cơn lốc mini, trông vừa lạ mắt vừa thú vị. Nhiều người xem đùa rằng đàn cá chép tuy nhỏ nhưng rất "đoàn kết", biết tạo hiệu ứng thị giác để hù dọa đối thủ. Đúng là trong thế giới tự nhiên, đôi khi sức mạnh không nằm ở kích thước mà ở chiến thuật thông minh.

