Một khoảnh khắc siêu hài hước và dễ thương: đàn bò lần đầu đi đám nhưng lại đứng ngại ngùng ngoài cổng, không dám bước vào.

Ngay từ khoảnh khắc đầu, đàn bò xuất hiện trước cổng đám tiệc với vẻ mặt vô cùng bỡ ngỡ. Chúng đứng xếp hàng ngay ngắn, nhưng con nào con nấy đều ngại ngùng như các "tân khách" lần đầu dự sự kiện. Dù cửa rộng mở chào đón, cả đàn vẫn chỉ dám ló đầu rồi rụt lại, khiến ai chứng kiến cũng phải phì cười.

Đàn bò bỡ ngỡ khi lần đầu đi ăn cỗ

Người chủ phải mất một lúc vừa gọi vừa dỗ dành, giống như đang thuyết phục mấy đứa trẻ nhút nhát bước vào lớp ngày đầu tiên. Sau vài phút do dự, một "dũng sĩ bò" đã bước lên trước làm gương. Ngay lập tức, cả đàn mới răm rắp theo sau, tạo nên cảnh tượng đáng yêu không tưởng.

