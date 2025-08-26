Liên tục bị khiêu khích, hổ nhảy qua hàng rào sở thú để tấn công linh cẩu ở chuồng bên cạnh tại sở thú Trung Quốc.

Sự việc này diễn ra tại Công viên Động vật hoang dã Xixiakou Shendiaoshan ở Uy Hải, Sơn Đông. Theo đó, một con linh cẩu đã khiêu khích một con hổ từ bên kia rào chắn chuồng. Để đáp trả, một con hổ Siberia đã trèo qua hàng rào vào khu vực của linh cẩu và bắt đầu 'dạy dỗ' nó.

Hổ vượt rào 'dạy dỗ' linh cẩu ở chuồng bên cạnh

Trong cuộc ẩu đả, một con hổ khác đi dọc theo hàng rào, dường như đang cố gắng "phá vỡ cuộc chiến". Các nhân chứng cho biết cuộc đối đầu kéo dài hai đến ba phút trước khi người quản lý can thiệp bằng các công cụ có cán dài để ngăn chặn nó.

Nhân viên sở thú cho biết cả hổ và linh cẩu liên quan đều là động vật chưa trưởng thành, kích thước nhỏ hơn và hầu như không có khả năng tấn công thực sự, và không con nào bị thương. Sở thú cho biết họ sẽ cải thiện thiết kế chuồng trại và bổ sung các biện pháp chống trèo để ngăn chặn các sự cố tương tự.

