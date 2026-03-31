Con đường miền Tây gây sốt với hàng dừa xanh mát rượi, đi ngang thôi cũng thấy dịu cả người, nắng gắt mấy cũng hóa… dễ thương ngay lập tức.

Giữa cái nắng của miền Tây, bỗng xuất hiện một con đường khiến ai đi qua cũng phải tự động giảm tốc độ vì... quá dễ chịu. Hai hàng dừa xanh rì đứng thẳng tắp hai bên, che mát cả đoạn đường như một chiếc điều hòa thiên nhiên khổng lồ. Người đi xe ngang đây không chỉ tránh nắng mà còn được bonus thêm cảm giác thư giãn miễn phí. Có người còn đùa rằng chạy qua đoạn này mà không hít sâu vài cái là "phí cả cuộc đời".

Nhìn từ xa, con đường như một đường hầm xanh mướt, vừa mát mắt vừa mát lòng. Nắng bên ngoài có thể gay gắt, nhưng bước vào đây là tự nhiên thấy hiền hẳn. Dân mạng thì nhanh chóng gọi đây là "con đường chữa lành cấp tốc" – không cần spa, không cần điều hòa, chỉ cần chạy xe một vòng là đủ. Có người còn mong Google Maps sớm gắn thêm tag "đi qua là sướng" để ai cũng biết mà ghé thử. Quả thật, đôi khi hạnh phúc đơn giản chỉ là được chạy xe dưới hàng dừa mát rượi như thế này thôi.

Con đường rợp bóng dừa xanh ở miền Tây

>> Mua vàng bày bán trên vỉa hè ở miền Tây

>> Xem thêm nhiều video và chuyện lạ khác tại đây

