Chỉ vì một phút bốc đồng và nước mắt lưng tròng, cô vợ đã tạo ra một pha đánh ghen nhầm nhà khiến ông chồng ngơ ngác.

Bắt gặp một cô gái lạ mặt trong nhà, cô vợ lập tức kích hoạt chế độ "đánh ghen toàn phần" mà không kịp hỏi han đầu đuôi. Nước mắt rơi lã chã, tim đau như phim Hàn Quốc vì nghĩ chồng mình phản bội. Cô vừa khóc vừa tự trách số phận sao lại trớ trêu đến thế.

Cô vợ đánh ghen nhầm nhà hàng xóm

>> Cô gái bơ vơ giữa đường vì lên nhầm xe trai lạ

Đúng lúc cảm xúc dâng đến đỉnh điểm, cánh cửa phòng bên cạnh bất ngờ mở ra. Một người đàn ông bước ra, nhìn cô vợ với ánh mắt đầy ngơ ngác. Cô đứng hình mất vài giây rồi chợt nhận ra mình đã xông nhầm nhà hàng xóm. Tất cả cảm xúc đau khổ ban nãy bỗng dưng "tắt nguồn" không báo trước. Cô vợ vội vàng ra hiệu cho chồng mình mau vào nhà trốn cho nhanh. Pha xử lý nhanh như chớp nhưng độ quê thì khó mà giấu nổi.

>> Xem thêm nhiều video và chuyện lạ khác tại đây

Hi