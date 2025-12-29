Mất tập trung, cô gái vô tư lên xe máy của người lạ, để rồi đứng bơ vơ giữa đường khi nhận ra bạn trai thật đã đi đâu mất.

Đôi khi chỉ cần một giây lơ đãng là đủ tạo nên câu chuyện cười ra nước mắt. Trong video này, cô gái đang đi cùng bạn trai thì làm rơi túi xách xuống đường. Cô nàng nhanh chóng xuống xe nhặt đồ, đúng lúc này, một chàng trai khác đi xe máy tiến vào vị trí bạn trai vừa dừng xe. Không suy nghĩ nhiều, cô gái vô tư leo lên xe, tưởng rằng đó là bạn trai mình. Chiếc xe lăn bánh được vài mét thì trai lạ giật mình nhận ra 'có gì đó sai'. Quay đầu lại thì thấy cô nàng 'vợ nhặt', còn cô gái cũng ngơ ngác không kém.

Cô gái bơ vơ giữa đường vì lên nhầm xe trai lạ

Một khoảnh khắc nhỏ nhưng quá đỗi hài hước của đời sống thường ngày. Xem xong chỉ biết nhắc nhau: "Lên xe nhớ nhìn mặt tài xế nhé!".

Mộc Trà