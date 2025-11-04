Một màn 'trả tiền cực mượt' của chàng trai khiến dân tình trầm trồ, còn cô chỉ biết đứng hình vì cảnh tượng có 1-0-2 này.

Khoảnh khắc tưởng chừng đơn giản trong quán ăn lại trở thành 'bài học sống ảo' cho các chàng trai. Khi nhân viên đưa ra bữa ăn, cô gái móc ví trả tiền, nhưng anh bạn trai liền ra tay cực nhanh. Chàng không chỉ đưa tờ tiền mệnh giá lớn hơn mà còn nhẹ nhàng... giữ luôn tờ tiền của cô gái, kèm sự tự tin. Kết quả, anh nhận lại tiền thừa, hoàn thành cú 'combo' trả tiền đỉnh cao khiến cô gái chỉ biết đứng hình vì bất ngờ lẫn cảm động.

Cô gái ngẩn ngơ vì được bạn trai trả tiền bữa ăn

Cư dân mạng xem xong gọi đây là đỉnh cao ga lăng – vừa tinh tế, vừa tiết kiệm, lại khiến người ta cảm thấy được quan tâm. Một hành động nhỏ nhưng chứa đựng cả sự khéo léo và hiểu tâm lý bạn gái. Đúng là, ga lăng không ở ví tiền, mà ở cái đầu nhanh trí và trái tim tinh tế!

