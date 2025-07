Cho xe lùi lại thì bất ngờ một cái chạm vào tay ga khiến chiếc xe như 'nổi loạn' lao vào bụi cây khiến cô gái vất vả chống đỡ.

Theo đó, video ghi lại một khoảnh khắc khó đỡ khiến cộng đồng mạng cười nghiêng ngả. Cô nàng hồn nhiên định dắt xe ra đường, ai ngờ chỉ một cái vặn tay ga nhẹ, chiếc xe lại lao bụi cây trước mặt. Sự việc như vậy liên tục tiếp diễn khiến cô gái vô cùng khốn đốn.

Cô gái khốn đốn vì xe máy điện không nghe lời

> Cô gái dắt xe máy điện đi đổ xăng

Mỗi lần như vậy lại khiến người xem cười té ghế vì độ "nghiệp dư đáng yêu" của cô gái và sự ngang bướng bất ngờ của chiếc xe. Người thì nói do xe điện quá mạnh, người thì bảo do cô gái lúng túng! Dù lý do là gì thì video này cũng mang lại trọn vẹn tiếng cười và đúng chất 'tai nạn hài hước khó quên'. Bạn đã từng gặp tình huống oái oăm với xe máy điện chưa?

