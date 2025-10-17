Cô gái cười như được mùa khi bạn ngã trong bùn

Một cô gái không thể nhịn cười khi chứng kiến người bạn của mình trượt chân ngã sõng soài trong bùn sau cơn lũ.

Tiếng cười giòn tan, sảng khoái đến mức khiến cả người xem cũng phải cười theo. Không hề có ý chọc ghẹo ác ý, nụ cười ấy lại thể hiện sự thân thiết, vô tư và chân thành đến đáng yêu của đôi bạn.

Khoảnh khắc 'bạn ngã – bạn cười chứ không nâng' này khiến mạng xã hội dậy sóng vì quá dễ thương. Đó là kiểu niềm vui giản dị mà chỉ những tình bạn lâu năm, hiểu nhau từng ánh mắt mới có thể tạo ra. Giữa những ngày bộn bề, một đoạn clip nhỏ như thế lại khiến người ta thấy nhẹ lòng, thấy cuộc sống vẫn còn nhiều tiếng cười chân thật.

Dưới video nhiều người cũng đồng tình:

- Cười mà nước mắt chảy luôn, đúng kiểu bạn thân không bao giờ để yên!

- Thương thì thương đấy, nhưng phải cười cái đã rồi mới đỡ bạn lên!

- Nhìn mà nhớ lũ bạn thân hồi đi học, ngã là cười chứ chẳng bao giờ đỡ!.

