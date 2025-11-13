Trúng mánh vì câu được cá trê nặng 32 kg

Một người đàn ông ở Tuyên Quang đã may mắn hết phần thiên hạ khi câu được con cá trê nặng 32 kg dù cần câu đã gãy.

Câu cá vốn là thú vui tao nhã của nhiều người, nhưng với anh nông dân ở Tuyên Quang trong video này, đó lại là một 'trận chiến' thật sự. Khi đang câu cá ở con sông gần nhà, anh bất ngờ thấy cần câu rung mạnh khác thường. Ban đầu, anh nghĩ chỉ là một con cá lớn bình thường, nhưng khi dây câu kéo căng và cần gãy đôi, anh mới biết mình đang đối mặt với 'quái vật sông sâu'.

Câu được con cá trê khổng lồ nặng 32 kg ở Tuyên Quang Câu được con cá trê khổng lồ nặng 32 kg ở Tuyên Quang.

>> Cá trê 'yêu tinh' xuất hiện trong vườn

Không chịu bỏ cuộc, cuối cùng, anh cũng lôi được con cá trê khổng lồ nặng tới 32 kg. Anh chia sẻ đây là con cá lớn nhất đời mình, và cũng là kỷ niệm khó quên. Video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến dân mạng vừa thán phục, vừa trầm trồ.

>> Xem thêm nhiều video và chuyện lạ khác tại đây

Mộc Trà (Theo Newsflare)