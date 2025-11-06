Nam thanh niên thả câu ngay miệng cống thoát nước và bất ngờ kéo lên một con cá trê to khủng khiếp!

Trên phố ít ai nghĩ đến chuyện... câu cá. Ấy vậy mà chàng trai trong video lại khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ khi chỉ với chiếc cần đơn giản và miệng cống nhỏ xíu, anh đã kéo lên một con cá trê to vượt tưởng tượng.

Câu cá trê 'khủng' dưới nắp cống

Ban đầu, nhiều người tưởng anh chỉ câu cho vui, nhưng khi dây câu rung mạnh, ai cũng nín thở chờ đợi. Và rồi, khi chú cá trê khủng được kéo lên, và một chú cá khác đã dính trước đó đang đợi bên trong. Video nhanh chóng lan truyền vì sự độc đáo và dí dỏm: 'Câu cá đâu cần ra sông, miễn có lộc là có cá!'.

