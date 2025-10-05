Sau cơn mưa, nước trong kênh thoát nước dâng cao, kéo theo đàn cá bơi về trú ngụ cũng là lúc các cần thủ trổ tài.

Có lẽ hiếm khi nào cảnh tượng "câu cá kênh thoát nước" lại hấp dẫn như thế này. Sau cơn mưa rào, nước đổ về kênh ào ào, kéo theo đàn cá như đi... dã ngoại. Thế là một cần thủ nhanh trí xách cần ra, định bụng thử vận may cho vui, nào ngờ lại vớ bẫm.

Cá cắn câu liên tục tại kênh thoát nước

Cần vừa thả xuống chưa đầy phút thì đầu cần đã rung liên tục, cá cắn câu giật không kịp thở. Người xem chỉ biết xuýt xoa: "Đúng là trời mưa không chỉ rửa trôi bụi bẩn, mà còn tặng luôn cá tươi về ăn cơm!".

