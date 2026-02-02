Chỉ với một cái chai nhựa, gói bột mì và cần câu đơn giản, cần thủ đã trúng đậm và mang về vài kg cá đối dễ dàng.

Xem video mới thấy sáng tạo của các cần thủ đúng là không có giới hạn. Chỉ với một cái chai nhựa, gói bột mì và đoạn dây cước mà cá đối vẫn dính đều như được huấn luyện từ trước. Nhìn cách làm thì đơn giản, nhưng thành quả mang về lại khiến nhiều người cầm cần xịn phải chạnh lòng.

Câu cá đối bằng chai nhựa và bột mì

>> Gãy cần câu vì dính cá lóc 'khủng long'

Cá đối bơi vào chai mà cứ ngỡ gặp buffet miễn phí nên quên luôn đường về. Có người còn đùa rằng đây là kiểu câu cá tiết kiệm nhất lịch sử, vừa rẻ vừa hiệu quả. Xem xong chỉ muốn hỏi cá đối một câu: sao dễ tin người ta vậy hả cá. Thôi thì mỗi ngày vài ký cá, còn người xem thì được thêm một kiến thức.

>> Xem thêm nhiều video và chuyện lạ khác tại đây

Hi