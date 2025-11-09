Dùng vịt con làm mồi nhử, chàng trai không ngờ mình lại vớ được con cá lóc to khủng khiếp đến mức gãy cả cần câu.

Người đàn ông trong video đã chọn cách dùng vịt con để đánh động cá lóc, một phương pháp dân gian quen thuộc của người miền sông nước. Sau nhiều phút kiên nhẫn, mặt nước bất ngờ dậy sóng – cá lóc khủng đã cắn câu! Cuộc giằng co diễn ra gay cấn đến mức cần câu không chịu nổi sức kéo, gãy đôi ngay giữa trận chiến. Dù mất cần, người đàn ông vẫn may mắn kéo được con cá lóc to gần bằng cẳng chân người lớn lên bãi cỏ.

Gãy cần câu vì dính cá lóc 'khủng long'

>> Cá lóc khủng 'ghé thăm' khiến cả nhà vui mừng

Cảnh tượng vừa vui vừa kịch tính ấy đã ghi lại chân dung người dân miền Tây mộc mạc. Một video đậm chất đời thường nhưng lại hấp dẫn chẳng kém gì phim hành động – chỉ khác là vai chính hôm nay là chú cá lóc khổng lồ.

>> Xem thêm nhiều video và chuyện lạ khác tại đây

Mộc Trà