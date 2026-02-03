Thứ ba, 3/2/2026
Mới nhất
Tin theo khu vực
International
Thứ ba, 3/2/2026, 19:44 (GMT+7)

Cách chụp ảnh áo dài Tết trông có hồn

Cách chụp ảnh áo dài Tết trông có hồn

Không cần makeup cầu kỳ, không cần tạo dáng công phu, chỉ cần 'thần thái' là có ngay bộ ảnh áo dài Tết nhìn vào là nhớ mãi không quên.

Ba cô gái mặc áo dài trắng tinh, tóc tai để tự nhiên, đứng cạnh nhau là đã cho ra đời một bộ ảnh áo dài Tết rất có 'hồn'.

Chia sẻ nhận về hàng chục nghìn lượt thích và bình luận,

Chia sẻ nhận về hàng chục nghìn lượt thích và bình luận.

Hồn ở đây không phải kiểu dịu dàng mùa xuân, mà là cảm giác nhìn vào thấy... nổi da gà nhẹ.

Cách chụp ảnh áo dài Tết trông có hồn - 1
Cách chụp ảnh áo dài Tết trông có hồn - 2

Không cần diễn sâu, không cần nhìn xa xăm, chỉ cần ánh mắt vô định là đủ khiến người xem giật mình.

Cách chụp ảnh áo dài Tết trông có hồn - 3
Cách chụp ảnh áo dài Tết trông có hồn - 4
Cách chụp ảnh áo dài Tết trông có hồn - 5

Một người dùng hài hước: 'Áo dài vẫn đẹp, không khí vẫn Tết, chỉ có điều vibe hơi nghiêng về rằm tháng Bảy'.

Cách chụp ảnh áo dài Tết trông có hồn - 6
Cách chụp ảnh áo dài Tết trông có hồn - 7

Xem ảnh mới thấy, chụp áo dài đâu chỉ cần thần thái, mà còn cần đúng... dương khí. Nhưng thôi, miễn là có hồn, còn hồn gì thì tính sau vậy.

>> Đi thang máy lúc 4 giờ sáng, thanh niên hú vía vì tưởng gặp ma

>> Xem thêm nhiều video và chuyện lạ khác tại đây

Hi

  Trở lại Thư giãnTrở lại Thư giãn
×