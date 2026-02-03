Cách chụp ảnh áo dài Tết trông có hồn

Không cần makeup cầu kỳ, không cần tạo dáng công phu, chỉ cần 'thần thái' là có ngay bộ ảnh áo dài Tết nhìn vào là nhớ mãi không quên.

Ba cô gái mặc áo dài trắng tinh, tóc tai để tự nhiên, đứng cạnh nhau là đã cho ra đời một bộ ảnh áo dài Tết rất có 'hồn'.

Chia sẻ nhận về hàng chục nghìn lượt thích và bình luận.

Hồn ở đây không phải kiểu dịu dàng mùa xuân, mà là cảm giác nhìn vào thấy... nổi da gà nhẹ.

Không cần diễn sâu, không cần nhìn xa xăm, chỉ cần ánh mắt vô định là đủ khiến người xem giật mình.

Một người dùng hài hước: 'Áo dài vẫn đẹp, không khí vẫn Tết, chỉ có điều vibe hơi nghiêng về rằm tháng Bảy'.

Xem ảnh mới thấy, chụp áo dài đâu chỉ cần thần thái, mà còn cần đúng... dương khí. Nhưng thôi, miễn là có hồn, còn hồn gì thì tính sau vậy.

