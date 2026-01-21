Chỉ vì cô gái đứng quá gần cửa thang máy cộng thêm bộ váy trắng trong cảnh thiếu sáng khiến thanh niên giật bắn người.

Hơn 4 giờ sáng, khi não bộ còn chưa kịp khởi động, thang máy bỗng mở cửa và một cô gái trong bộ váy trắng đứng ngay sát cửa. Trong khoảnh khắc đó, thanh niên đứng sẵn bên trong đã giật bắn người như gặp cảnh phim kinh dị. Có lẽ do giờ quá sớm cộng thêm không gian kín, bộ não anh chàng đã tự động bật chế độ 'tự vệ'. Cú giật mình mạnh đến mức ai xem cũng cảm nhận được nỗi sợ lan qua màn hình. Trái ngược hoàn toàn, hai cô gái bên ngoài lại bật cười vì phản ứng quá dễ thương của đối phương.

Đi thang máy lúc 4 giờ sáng, thanh niên hú vía vì tưởng gặp ma

Dân mạng xem clip chỉ biết cười lăn vì ai cũng từng có ít nhất một lần yếu bóng vía như vậy. Nhiều người còn đùa rằng đi thang máy lúc rạng sáng thì nên chuẩn bị sẵn tinh thần thép. Sự việc không có gì nghiêm trọng, chỉ có tim anh thanh niên là suýt rớt ra ngoài. Sau pha đó chắc anh sẽ tự hứa từ nay gặp ai mặc đồ trắng cũng phải nhìn kỹ trước đã. Đúng là cuộc sống đôi khi chỉ cần thiếu ngủ một chút là mọi thứ trông đáng sợ hẳn lên.

