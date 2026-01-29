Khi tình yêu không phân biệt loài, hai chú cá rô phi đã khiến cả mạng xã hội phải vừa cười vừa… tủi thân.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc hai con cá rô phi rời khỏi nhà và tiến thẳng đến khóa môi nhau khiến dân mạng không khỏi ngỡ ngàng. Chưa cần nhạc lãng mạn hay ánh nến lung linh, hai nhân vật chính vẫn trao nhau nụ hôn đầy dứt khoát.

Cá rô phi 'khóa môi cô hàng xóm'

Cô hàng xóm đứng gần đó bỗng trở thành nhân chứng bất đắc dĩ cho một màn tình tứ không hề báo trước. Nhiều người xem xong chỉ biết thở dài vì cá còn có đôi có cặp, còn mình thì vẫn... lướt mạng.

Có ý kiến cho rằng đây là 'nụ hôn xuyên bể cá' làm rung động lòng người. Kết luận chung của cộng đồng mạng: tình yêu đến lúc nào thì dù là cá rô phi cũng không cản nổi.

