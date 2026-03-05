Thấy đàn vịt bơi ngày một áp sát đàn cá con, cá lóc bố mẹ lập tức tung “đòn phủ đầu” khiến đối phương phải rút lui trong tích tắc.

Một tình huống dở khóc dở cười vừa được ghi lại khi đàn vịt con vô tư bơi lội, ngày một tiến sát đến khu vực đàn cá con đang tụ tập. Nhận thấy "nguy cơ tiềm ẩn", cá lóc bố mẹ lập tức chuyển sang trạng thái phòng thủ chủ động, bất ngờ lao lên tấn công để xua đuổi. Trước màn tấn công quyết liệt, bất ngờ và đầy khí thế, đàn vịt con không kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã vội vàng quay đầu rút lui.

Cá lóc tấn công đàn vịt để bảo vệ con

Cả khúc nước bỗng náo loạn trong vài giây rồi nhanh chóng trở lại yên bình. Đàn cá con nhờ đó vẫn an toàn tuyệt đối dưới sự bảo vệ sát sao của "vệ sĩ" chính hiệu. Còn đàn vịt con có lẽ cũng rút ra bài học rằng, không phải mặt nước nào nhìn hiền hòa cũng dễ tiếp cận.

