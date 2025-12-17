Đang cắt lúa thì phát hiện hang cua biển, cô gái nhanh tay tóm gọn “chiến lợi phẩm” là con cua đực to bự khiến ai xem cũng tròn mắt.

Video ghi lại khoảnh khắc cô gái phát hiện một hang cua biển nằm ngay trên ruộng lúa. Sau khi xem dấu chân thì cô khẳng định có 'chủ nhà' bên trong. Và rồi, một con cua biển đực to khủng bất ngờ lộ diện. Người xem nhìn mà không khỏi trầm trồ vì kích thước quá "đã mắt".

Bắt cua biển khủng trên ruộng lúa Bắt cua biển khủng trên ruộng lúa kết hợp nuôi tôm.

Giữa cánh đồng lúa quen thuộc, sự xuất hiện của cua biển đúng là điều hiếm gặp. Tình huống vừa lạ vừa vui khiến ai xem cũng phải dừng lại coi cho hết. Có người còn đùa: "Ruộng lúa mà tưởng đang đi bắt cua ở biển!". Video mang đến cảm giác chân quê, mộc mạc nhưng đầy bất ngờ. Xem xong chỉ muốn hỏi: "Hôm nay ruộng trúng mùa hay trúng... cua vậy?". Một khoảnh khắc đời thường nhưng cực kỳ cuốn hút.

