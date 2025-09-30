Khách hàng tá hỏa vì cua biển nặng hơn 4 kg

Con cua biển dù chẳng phải mình đồng da sắt nhưng sau khi được người bán buộc cẩn thận bằng chăn cũng đạt trọng lượng hơn 4 kg.

Bức ảnh hài hước ghi lại cảnh một con cua biển to đùng được quấn trong chăn đỏ, đặt gọn gàng lên cân. Ai nhìn qua cũng tưởng là hàng khuyến mãi độc lạ: "Mua chăn được tặng cua biển".

Đã bao giờ bạn nghe đến chương trình khuyến mãi "mua chăn tặng cua biển" chưa? Nếu chưa thì bức ảnh này chính là minh chứng sống động. Thoạt nhìn, ai cũng tưởng là một cuộn chăn đỏ đang được đem cân thử. Nhưng khi nhìn kỹ, hóa ra bên trong lại là một chú cua biển được quấn chặt.

Một số bình luận hài hước.

>> Khổ chủ than thở mua cua gần 500 nghìn, dây trói hơn 200 nghìn

Đúng là trên đời có những pha kết hợp bất ngờ khiến người xem bất ngờ nhưng màn 'phối hợp' này đúng là chỉ còn biết cười ra nước mắt.

Còn bạn đã bao giờ mua cua mà gặp chương trình khuyến mại tương tự thế này chưa?

>> Xem thêm nhiều video và chuyện lạ khác tại đây

Mộc Trà