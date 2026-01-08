Theo đường lúa chín vừa cắt, một người dân gặp vận may khi dùng nơm bắt được một con cá trê to ngoại cỡ.

Giữa cánh đồng lúa chín vàng, cảnh bắt cá quen thuộc của những người nông dân khiến ai xem cũng thấy thật nhẹ nhàng. Theo lối nước nhỏ men theo ruộng vừa cắt, người đàn ông rạng rỡ vì tóm được con cá trê khủng đang lẩn mình trong vũng nước cạn. Chỉ với chiếc nơm tre quen thuộc, ông đã dễ dàng tóm gọn con cá trê.

Bắt cá trê khủng giữa đồng lúa chín

Những người xung quanh khi biết có cá trê khủng cũng nhanh chóng chạy đến góp vui. Giữa không gian đồng quê yên bình, khoảnh khắc này bỗng trở nên rộn ràng hẳn lên. Có người bình luận đây đúng là 'lộc đồng sau vụ mùa'. Video không chỉ ghi lại khoảnh khắc bắt cá rất đời thường mà còn mang lại cảm giác gần gũi của cuộc sống thôn quê. Xem xong chỉ thấy nhẹ đầu, vui mắt và thèm một con cá trê nướng nóng hổi ăn kèm nước mắm gừng.

