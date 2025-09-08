Trong những trò đùa vợ chồng, đôi khi bất ngờ lại đến từ chỗ… ít ai ngờ nhất.

Người vợ tinh nghịch đeo mặt nạ ma để dọa chồng, nhưng anh chồng vẫn bình thản, thậm chí chẳng mảy may sợ hãi. Cứ tưởng trò đùa thất bại, nào ngờ cao trào lại xuất hiện ở phút cuối.

Khi người vợ tháo mặt nạ xuống, khuôn mặt thật hiện ra và đó là lúc anh chồng hoảng hốt đến mức... hồn vía lên mây. Không kịp suy nghĩ, anh lập tức quay đầu bỏ chạy, để lại phía sau tiếng cười giòn giã.

Chồng tá hỏa khi thấy mặt của vợ

Sự đối lập giữa vẻ "bất động tâm" ban đầu và màn "chạy bán sống bán chết" sau đó tạo nên một tình huống vô cùng hài hước. Đây chính là khoảnh khắc khiến người xem vừa bất ngờ, vừa bật cười sảng khoái.

Một đoạn video ngắn nhưng đủ khiến bạn nhận ra: đôi khi, không phải chiếc mặt nạ mới là điều đáng sợ, mà chính là "cái twist" khó lường đến từ cuộc sống hằng ngày.

