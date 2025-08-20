Đang ung dung ngồi nướng thịt, ông chồng vội 'bỏ của chạy lấy người' khi trời bỗng có sấm sét.

Ban đầu, người đàn ông vẫn thản nhiên ngồi nướng thịt nhưng chỉ vài giây sau, trời bỗng nổi sấm chớp. Không kịp suy nghĩ, anh chồng lập tức 'bỏ của chạy lấy người', đứng bật dậy rồi lao đi với tốc độ còn nhanh hơn cả vận động viên điền kinh. Khoảnh khắc ấy khiến những người xung quanh vừa bất ngờ vừa không nhịn nổi cười.

Chồng chạy như bay vì sợ sấm sét Chồng chạy như bay vì sợ sấm sét.

Sự đối lập giữa cảnh ngồi thong dong và cảnh chạy "như bay" làm video thêm phần duyên dáng. Chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng đủ để tạo nên một câu chuyện nhỏ, hài hước và đầy tính giải trí.

Điều thú vị là hình ảnh này quá đỗi đời thường, gần gũi, ai cũng có thể bắt gặp trong cuộc sống hằng ngày. Chính sự chân thật, mộc mạc đó khiến đoạn clip trở nên dễ thương.

