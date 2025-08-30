Thư giãn tại chợ nổi Cái Răng trước VnExpress Marathon

Runner VnExpress Marathon Cần Thơ có thể ghé chợ nổi Cái Răng để ăn sáng trên ghe, nghe đờn ca tài tử và cảm nhận sông nước miền Tây.

Chợ nổi Cái Răng, cách trung tâm Cần Thơ khoảng 6 km, là một trong những chợ nổi lớn và tiêu biểu của miền Tây Nam Bộ. Chợ họp từ 5h đến 10h sáng. Tại đây, du khách có thể tận hưởng không khí mát lạnh, hơi sương phủ mờ mặt sông, tiếng máy ghe hòa cùng tiếng sóng tạo nên khung cảnh yên bình. Lênh đênh trên dòng nước buổi sớm có thể giúp runner tạm rời xa sự ồn ào nơi phố thị, tận hưởng cảm giác thư thái và thong dong.

Du khách chụp ảnh check-in tại Chợ nổi Cái Răng. Ảnh: Trung Phạm

Du khách nên xuất phát từ 5h sáng để vừa kịp nhịp chợ đông đúc, vừa tận hưởng khoảnh khắc bình minh trên sông Hậu. Khi đó, ghe thuyền nối đuôi nhau, chất đầy nông sản như dưa hấu, xoài, bí đỏ, khóm. Đây cũng là thời điểm nhiều người chọn lưu lại khoảnh khắc đặc trưng của miền sông nước. Du khách có thể chọn các góc chụp từ mạn thuyền hướng ra sông, từ đầu ghe hướng về cuối ghe hay hướng về cầu Cái Răng.

Thưởng thức bữa sáng ngay trên sông là hoạt động được du khách yêu thích khi thăm chợ nổi. Những tô hủ tiếu, bún riêu hay sữa đậu nành, cà phê sữa đá, được chế biến trực tiếp trên thuyền, phục vụ cả người dân lẫn thực khách. Ăn sáng giữa không gian sông nước, du khách có thể phần nào cảm nhận nhịp sống mộc mạc và gắn bó với dòng sông Hậu của cư dân nơi đây.

Trong chuyến khám phá ẩm thực miền Tây hồi năm 2012, đầu bếp Gordon Ramsay từng thốt lên rằng chưa bao giờ được ăn món bún nào như bún riêu trên ghe ở đây. Sau khi thưởng thức, đầu bếp người Scotland tranh thủ học cách nấu nước lèo.

Gordon Ramsay trên ghe bún riêu ở chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ, năm 2012. Ảnh: Eater

Khi tham quan chợ nổi, du khách sẽ dễ dàng bắt gặp những cây sào tre dựng thẳng trên mỗi ghe, treo các loại nông sản như dưa hấu, khóm, xoài hay bí đỏ... Người dân gọi đó là "cây bẹo" - cách giới thiệu mặt hàng rất riêng của tiểu thương vùng sông nước. Hình thức buôn bán này vừa giúp người mua dễ dàng nhận biết từ xa, vừa tạo nên nét văn hóa đặc trưng, phản ánh sự sáng tạo của cư dân miền Tây.

Ngoài nông sản, chợ nổi có những "gian hàng di động" để du khách trải nghiệm trực tiếp. Người dân bán trái cây tươi, chế biến món ăn tại chỗ và giới thiệu các loại đặc sản khô, bánh, kẹo để làm quà như kẹo dừa, bánh tráng, khô cá lóc, rượu mận...

Đặc biệt, vào 6h30-7h30 sáng thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, du khách có thể thưởng thức đờn ca tài tử ngay trên sông. Chương trình do các nghệ sĩ địa phương biểu diễn. Đây là cơ hội trải nghiệm trực tiếp loại hình nghệ thuật đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể, gắn liền với đời sống tinh thần của người miền Tây.

Huy chương VnExpress Marathon Cần Thơ lấy cảm hứng từ những chiếc ghe trên chợ nổi Cái Răng và đàn guitar phím lõm. Ảnh: VnExpress Marathon

Sau chợ nổi Cái Răng, runner có thể tiếp tục hành trình đến nhiều điểm du lịch khác của thành phố như vườn trái cây ở Phong Điền, Làng du lịch Mỹ Khánh, chùa Ông hay bến Ninh Kiều. Một buổi sáng ngắn ngủi nhưng đủ để mở ra cho du khách khám phá nhiều lớp văn hóa của miền Tây, từ nhịp sống trên sông đến vườn cây, đình chùa.

VnExpress Marathon Cần Thơ 2025 sẽ diễn ra sáng 14/9, quy tụ hơn 9.000 runner trong và ngoài nước. Đây là giải đầu tiên của hệ thống ở Tây Nam Bộ. Sự kiện hứa hẹn góp phần quảng bá hình ảnh của Cần Thơ như là thủ phủ kinh tế - du lịch của khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Hải Long