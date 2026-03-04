Mẹ 'ngàn lần xin lỗi' vì nhầm con trai là cún cưng

Dẫn con trai về quê chơi ngày rằm, người mẹ được phen cười ra nước mắt khi nhìn nhầm đứa con trai là chó cưng đang nằm giữa sân.

Câu chuyện dở khóc dở cười xảy ra trong lúc người mẹ mải mê công việc, mắt lại cận mà quên đeo kính. Nhìn xa xa, bà không hiểu sao nhà nuôi chó nhốt phía sau mà giữa sân lại có "con" nằm lăn ra đó. Đến khi đeo kính, sự thật hiện rõ: đó chính là cậu con trai với sở thích nằm giữa sân tận hưởng không khí quê.

Khoảnh khắc nhầm lẫn khiến chính chủ cũng chỉ biết cười trừ vì quá... giống.

Theo đó, một người mẹ chia sẻ: 'Về quê ăn rằm đang làm việc online nhìn ra thấy nghĩ quái nhà mẹ nuôi chó nhốt phía sau chứ có thả ra đâu sao có con nằm giữa sân vậy nhỉ? Vì tôi bị cận không đeo kính, đeo vào thì hóa ra là thằng con tôi... sở thích nằm giữa sân chill chill, xin lỗi con vì mẹ nhầm con với cờ hó hahahahaah ngàn lần xin lỗi con'.

Chia sẻ nhận về hàng chục nghìn lượt thích cùng hàng nghìn bình luận.

Người mẹ lập tức đăng ảnh kèm lời xin lỗi "ngàn lần" vì trót nhầm con với chó cưng. Bộ ảnh nhanh chóng thu hút hơn 13.000 lượt thích cùng hàng nghìn bình luận hài hước từ cộng đồng mạng. Nhiều người đùa vui: đúng là về quê, ai cũng có quyền "hòa mình với thiên nhiên" theo cách khó đỡ nhất.

