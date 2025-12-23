Nhờ luộc nửa con gà, ai ngờ cô con gái lại nghĩ ra cách làm sáng tạo đến mức khiến mẹ chỉ biết đứng nhìn bất lực.

Vào bếp đôi khi không cần quá giỏi, chỉ cần... sáng tạo là đủ. Mẹ nhờ con gái luộc nửa con gà, tưởng chừng là việc đơn giản như ăn cơm. Thế nhưng cô con gái cưng lại hiểu theo cách hoàn toàn khác. Không chặt gà, không chia đôi, mà dùng dây buộc treo nguyên con gà lên. Sau đó, cô nàng khéo léo cho đúng một nửa con gà vào trong xoong để luộc.

Mẹ giận tím mặt vì cách con gái luộc nửa con gà

Nhìn cảnh ấy, người mẹ chỉ biết đứng nhìn mà không nói nên lời. Dân mạng xem xong chỉ biết lắc đầu cười ngất. Đúng là khi tư duy sáng tạo vượt quá sức tưởng tượng.

