Ăn gì càng ăn càng nhỏ lại?

Một câu đố nghe qua tưởng đơn giản nhưng lại khiến nhiều người vò đầu bứt tóc vì suy nghĩ mãi mà chẳng tìm ra đáp án.

Trong những lúc rảnh rỗi, các câu đố mẹo luôn là "gia vị" giúp đầu óc thư giãn hơn. Câu hỏi "Ăn gì mà càng ăn càng nhỏ lại?" nghe thì vô lý, bởi bình thường ăn vào là phải no hơn, to hơn chứ sao lại nhỏ đi. Chính sự trái ngược này khiến nhiều người bắt đầu suy nghĩ theo hướng khác, không còn bó buộc trong nghĩa đen quen thuộc.

Ăn gì mà càng ăn càng nhỏ lại? Ảnh minh họa.

Có người liên tưởng đến đồ vật, có người lại nghĩ đến khái niệm trừu tượng. Càng đoán sai, không khí lại càng vui và rôm rả. Đây là kiểu câu đố không nhằm đánh đố kiến thức mà chủ yếu tạo tiếng cười nhẹ nhàng. Chỉ cần một chút tinh ý với cách dùng từ trong tiếng Việt là bạn đã có thể chạm gần đến đáp án. Và khi biết kết quả, đa phần đều phải gật gù vì quá hợp lý.

