Một câu hỏi nghe tưởng rất quen thuộc nhưng lại dễ khiến nhiều người trả lời theo cảm tính.

Cua là loài vật quá đỗi quen thuộc trong đời sống hằng ngày, từ bữa cơm gia đình cho đến các quán hải sản. Thế nhưng khi được hỏi "Cua hô hấp bằng gì?", không ít người lại chần chừ hoặc đưa ra những câu trả lời khá hài hước.

Cua hô hấp dưới nước bằng gì? Ảnh minh họa.

Có người nghĩ cua sống dưới nước nên chắc thở bằng mang, người khác lại liên tưởng đến càng, mai hay thậm chí là... lỗ mũi. Câu đố này không khó về kiến thức nhưng rất dễ đánh lạc hướng nếu chỉ suy luận theo thói quen. Chính sự đơn giản pha chút đánh đố ấy lại khiến người chơi bật cười khi biết đáp án. Bạn có chắc mình trả lời đúng ngay từ lần đầu không?

>> Con gì bỏ đuôi thành ngựa?

>> Xem đáp án

Hi