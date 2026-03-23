Thủ đoạn 'qua mặt' chó nghiệp vụ của nhiều băng đảng ma túy

Các băng đảng ma túy đang sử dụng phương pháp hóa học tinh vi để chế tạo cocaine mà chó nghiệp vụ hay máy quét thông thường không thể phát hiện khi tuồn vào châu Âu.

Những chiếc quần jeans kỳ lạ bắt đầu xuất hiện tại các ga hàng hóa ở Mỹ vào những năm 1980. Chúng cứng và nặng bất thường, đồng thời có mùi hóa chất thoang thoảng giống mùi long não.

Những chiếc quần jeans xuất xứ Colombia đó là một phần của âm mưu buôn lậu tinh vi. Chúng được ngâm trong dung dịch cocaine và nước rồi phơi khô, sau đó được giấu trong các lô hàng quần áo xuất khẩu hợp pháp sang Mỹ. Sau khi qua biên giới, cocaine được chiết xuất và bán với giá cao ngất ngưởng.

Khởi nguồn từ trùm ma túy Pablo Escobar, chiêu trò này đánh dấu một cuộc cách mạng trong hoạt động buôn bán ma túy, cho thấy mức độ tinh vi mới khi cocaine được "nhúng" vào hàng hóa thay vì giấu trong lô hàng thông thường.

Trong những thập kỷ tiếp theo, các nhóm tội phạm có tổ chức đã hoàn thiện phương pháp che giấu của Escobar bằng cách trộn cocaine với các "chất mang" khác, như sáp, mực in và sơn. Cocaine cũng được ngâm vào bìa cứng, thậm chí được tẩm vào các sản phẩm tiêu dùng bằng nhựa, như bể cá và đèn xe hơi.

Trong nhiều trường hợp, cocaine được trộn lẫn với một chất khác để ngụy trang hoặc hòa tan trong dung môi trước khi ngấm vào vật liệu thấm hút. Do ma túy vẫn còn, nó có thể được phát hiện bởi chó nghiệp vụ, các xét nghiệm và máy quét.

Trong vụ án bị triệt phá năm 2021, một băng nhóm buôn lậu số cocaine trị giá 1 triệu bảng Anh từ Colombia vào Anh bằng cách hòa tan nó trong sơn vecni, sau đó quét lên cán của 580 cây chổi. Ảnh: PA

Theo Cơ quan Phòng chống Tội phạm Quốc gia (NCA) ở UK, những kẻ buôn lậu hiện không chỉ đơn thuần trộn cocaine với chất khác nữa mà đã bắt đầu sử dụng các phương pháp hóa học tinh vi để liên kết chúng lại với nhau. Điều này làm thay đổi cấu trúc phân tử của cocaine. Nói cách khác, nó không còn là cocaine hydrochloride (tên hóa học của cocaine) nữa và thường sẽ không bị chó nghiệp vụ và máy quét thông thường phát hiện ra.

Tuần trước, NCA lần đầu đề cập đến loại cocaine ở dạng liên kết hóa học trong Báo cáo Đánh giá Chiến lược Quốc gia thường niên, sau một cảnh báo tương tự từ Europol.

Graeme Biggar, Tổng giám đốc của NCA, cho biết các nhà hóa học đã kết hợp các chất cấm ở Nam Mỹ trước khi vận chuyển đến Anh để chiết xuất chúng ở điểm đến tiếp theo. Cảnh sát đã xác định được 150 trường hợp che giấu bằng hóa chất trên toàn thế giới kể từ năm 2022.

Adam Thompson, người đứng đầu bộ phận phòng chống tội phạm ma túy tại NCA, nhận thấy "sự thay đổi đáng kể" trong các kỹ thuật mà những kẻ buôn lậu sử dụng trong 2-3 năm gần đây, với độ phức tạp ngày càng tăng.

Tháng 6/2023, khi mở một lô hàng cập cảng London Gateway từ Panama, các sĩ quan NCA tìm thấy 800 bao tải than. Nhưng khi kiểm tra kỹ hơn, họ phát hiện nó chứa cocaine ở dạng liên kết hóa học. Hai người đàn ông, 50 tuổi và 31 tuổi, bị bắt tại Leicestershire với cáo buộc nhập khẩu ma túy.

Lượng cocaine có thể được chiết xuất từ 800 bao tải than có giá trị lên tới 120 triệu bảng Anh. Ảnh: NCA

Các phòng thí nghiệm liên quan đến việc chiết xuất và xử lý cocaine từ "chất mang" đang được phát hiện với số lượng lớn trên khắp châu Âu, riêng tại Hà Lan có 76 địa điểm được tìm thấy từ năm 2020 đến 2023.

Vì mỗi nhà hóa học có công thức và phương pháp liên kết hóa học cocaine khác nhau, họ phải di chuyển từ điểm xuất phát đến đích để tự mình tham gia vào từng giai đoạn.

Ông Thompson cho biết NCA đang áp dụng "phương pháp điều tra dựa trên thông tin tình báo" để xác định các lô hàng khả nghi cần được xét nghiệm chi tiết. Cơ quan này cũng đang hợp tác với đối tác quốc tế để phát triển các phương pháp xét nghiệm mới có thể áp dụng tại biên giới.

Dù vậy, theo ông Thompson, quy mô của phương pháp che giấu bằng hóa chất tương đối nhỏ do quy trình phức tạp, tiêu tốn nhiều tiền của và đòi hỏi các nhà hóa học có chuyên môn cao. Ông đánh giá rằng các băng đảng tội phạm vẫn ưu tiên sử dụng những phương pháp nhập khẩu cocaine truyền thống để tiết kiệm chi phí.

Tuệ Anh (theo Daily Mail)