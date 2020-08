Thủ đoạn lừa bán nước rửa tay khô cho khách Mỹ

Nguyễn Duy Toản bị cáo buộc chỉ đạo lập 110 trang web giả bán sản phẩm phòng chống Covid-19 cho hơn 5.000 người Mỹ, chiếm đoạt cả triệu USD.

Ngày 21/8, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố, tạm giam Toản, 33 tuổi, Phan Đình Thư, 22 tuổi, cùng quê Thanh Hóa và Trần Quốc Khánh 36 tuổi, Đỗ Chí Huy, 27 tuổi để điều tra về tội Sử dụng mạng máy tính chiếm doạt tài sản, theo điều 290 Bộ luật Hình sự 2015.

Toản (trái) và Thư tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo kết quả điều tra, đầu tháng 3, Toản nảy sinh ý định lừa đảo khi thấy Covid-19 bùng phát, nhiều người Mỹ có nhu cầu mua các sản phẩm phòng dịch như khẩu trang, nước rửa tay, giấy vệ sinh... Toản lập nhiều website để quảng cáo bán hàng dù không có sản phẩm.

Để vận hành kế hoạch lừa đảo quy mô lớn, Toản rủ Thư, Khánh và Huy tham gia. Toản giao Thư và Khánh mua hơn 300 tên miền của Mỹ, chuẩn bị mã nguồn để lập 110 website thương mại điện tử, mở "chiến dịch chạy quảng cáo" trên mạng. Toản chỉ đạo lập tài khoản điện tử chuyên cung cấp dịch vụ thanh toán và chuyển tiền qua mạng để nhận tiền của khách đặt.

Tạo tin tưởng cho người mua, Toản yêu cầu đồng phạm để thông tin liên hệ trên các website bán hàng là địa chỉ ảo tại Mỹ. Nhóm này tải mã vận đơn tài khoản điện tử thông qua website của một đơn vị vận chuyển để khách hàng theo dõi. Việc này nhằm đánh lừa rằng đơn hàng đã được chuyển đi nhưng thực chất chỉ là đơn ảo.

Khi khách hàng thanh toán vào các tài khoản điện tử do Huy lập ra, Huy đổi ra tiền VND và chuyển lại cho Toản. Với mỗi USD nhận về, Huy được Toản chia 15.000 đồng.

Nhà chức trách cáo buộc, với thủ đoạn trên, nhóm Toản đã lừa hơn 5.000 người ở 50 bang của Mỹ mua nước rửa tay khô. Tổng số tiền ước tính gần một triệu USD.

Toản khai số tiền chiếm đoạt dùng để "chạy quảng cáo", mua tên miền, trả lương cho nhân viên và chi tiêu cá nhân.

Ngày 9/7, Phòng An ninh mạng Công an Hà Nội khám hai căn hộ của nhóm Toản ở phường Hoàng Liệt đã thu nhiều giấy tờ tài liệu liên quan.

Trước đó, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cho biết các nạn nhân ở 50 bang của Mỹ đã gửi đơn kiện lên giới chức địa phương ở Mỹ, cho rằng các nghi phạm điều hành hơn 300 trang web để lừa đảo.

Các điều tra viên của Văn phòng Cục Điều tra An ninh Nội địa Mỹ (HSI), thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ, phát hiện gần 40.000 giao dịch lừa đảo, trị giá xấp xỉ 975.000 USD. HSI tại TP HCM đã chuyển thông tin cho Bộ Công an để điều tra.

