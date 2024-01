Thú cưng sở hữu hàng triệu USD của sao quốc tế

Mèo Olivia Benson của Taylor Swift, mèo Choupette của Karl Lagerfeld có hàng chục triệu USD, thuộc top động vật giàu nhất hành tinh.

Mèo Olivia Benson của Taylor Swift quảng cáo dòng giày lấy cảm hứng từ chính mình. Ảnh: Keds

Theo báo cáo mới do tổ chức All About Cats công bố, mèo của Taylor Swift giàu thứ ba trong giới động vật và giàu nhất trong giới thú cưng của sao, với tài sản ròng khoảng 97 triệu USD. Chú mèo Scottish tai cụp kiếm được tiền qua các bài đăng quảng cáo trên Instagram, bán dòng sản phẩm mang hình ảnh của mình, xuất hiện trong MV của cô chủ và nhiều quảng cáo cho các hãng lớn.

Oprah Winfrey dắt chó cưng đi dạo. Ảnh: Instagram Oprah Winfrey

Năm chú chó của "nữ hoàng truyền hình" Oprah Winfrey xếp sau mèo Olivia Benson, nhờ được thừa kế từ chủ 30 triệu USD. Theo Forbes, tài sản ròng của Winfrey ước tính là 2,5 tỷ USD. Bà không có con, muốn đảm bảo rằng đàn thú cưng được chăm sóc tốt khi mình qua đời.

Hai chú chó thuộc giống golden được Oprah Winfrey tên là Luke và Layla, hai chú chó springer spaniel (chó săn của Anh) tên là Sunny và Lauren, và một chú chó săn giống cocker spaniel, tên là Sadie. Oprah Winfrey nổi tiếng là người yêu chó. Bà từng nói muốn sống như một chú chó, vô tư và vui vẻ.

Mèo Choupette chụp ảnh cùng Karl Lagerfeld khi ông còn sống. Ảnh: Instagram Choupette

Mèo Choupette của "Bố già Chanel" Karl Lagerfeld cũng nằm trong top 10 động vật có gia tài kếch xù, nhờ khoản thừa kế 13 triệu USD. Choupette hiện 13 tuổi, là giống mèo Miến Điện. Sau khi Karl Lagerfeld qua đời năm 2019, nó sống với vệ sĩ riêng và người giúp việc. Mèo có 263 nghìn người theo dõi trên Instagram, từng ra một cuốn sách ảnh riêng mang tên Choupette: The Private Life of a High-Flying Fashion Cat, bao gồm những bức ảnh chụp cùng siêu mẫu Linda Evangelista và diễn viên Laetitia Casta. Choupette cũng từng kiếm tiền khi làm mẫu cho một hãng xe hơi, mỹ phẩm.

Choupette có đời sống xa hoa và ăn uống cầu kỳ. Công thức các món ăn yêu thích của mèo triệu phú được một nhà hàng danh tiếng ở Paris soạn ra. Nó yêu thích cua hoàng đế, cá hồi hun khói và trứng cá muối caviar. Ở Met Gala năm 2023 với chủ đề tôn vinh Karl Lagerfeld, một số sao như Jared Leto, Doja Cat đã hóa thân thành mèo Choupette.

Jared Leto hóa mèo ở Met Gala Jared Leto tiến vào sự kiện Met Gala 2023 trong bộ dạng mèo Choupette - thú cưng của Karl. Video: Vogue

Chó Pontiac của minh tinh Betty White từng được bà đưa vào danh sách thừa kế năm triệu USD. Tuy nhiên, thú cưng qua đời năm 2017, trước chủ nhân năm năm. Khi còn sống, bà có tài sản 75 triệu USD.

Pontiac là chó dẫn đường của tổ chức Betty White tài trợ. Tuy nhiên, chú chó không phù hợp công việc do tính cách quá thân thiện, thường chạy ra chào hỏi những người khác trên đường trong lúc làm nhiệm vụ. Năm 2008, người của tổ chức đã thuyết phục Betty White nhận nuôi chú, nhưng bà do dự bởi từng chứng kiến nhiều thú cưng trước đó lần lượt chết đi. Cuối cùng, bà vẫn nuôi Pontiac, gắn bó với chú chín năm.

Thanh Thanh (theo Economic Times, People)