Thú cưng của Demi Moore làm mẫu cho Vogue

Thú cưng của Demi Moore lần đầu xuất hiện trên trang bìa ấn phẩm về loài chó của tạp chí Vogue.

Chó của Demi Moore làm mẫu cho Vogue Hậu trường chú chó Pilaf chụp hình cho Vogue. Video: Vogue

Hôm 14/8, Vogue giới thiệu ảnh bìa ấn phẩm Dogue, trong đó chó Chihuahua của diễn viên lọt thỏm giữa phông nền. Trong buổi chụp, Pilaf đeo vòng kim cương của Cartier, vòng pha lê Swarovski, đứng cạnh nhiều túi hiệu, trong đó có Birkin của Hermes.

Demi Moore phối hợp stylist Brad Goreski thu hút sự chú ý của Pilaf bằng một số món đồ chơi nhằm giúp nhiếp ảnh gia Ryan Lowry bắt được những khoảnh khắc đẹp và tự nhiên. Ngoài Pilaf, chó của diễn viên Glenn Powell, Sydney Sweeney cũng tham gia buổi chụp.

Pilaf trên ảnh bìa Dogue. Ảnh: Vogue

Pilaf nặng nửa cân, sinh tháng 11/2020 tại Thái Lan, được Demi nhận nuôi năm 2022. Trong số chín chú chó, cô yêu Pilaf nhất. Diễn viên thường mang nó đi dạo, đi ăn, dự các buổi biểu diễn Broadway, thăm bảo tàng, triển lãm nghệ thuật, xem đua ngựa, đi du thuyền, liên hoan phim Cannes. Pilaf còn được ngồi hàng ghế đầu cùng chủ nhân ở show Gucci đầu năm. Demi nói với Vogue Pilaf được đi du lịch vòng quanh thế giới, từng bay tới châu Âu 14 lần. Tạp chí so sánh Pilaf như phụ kiện thời trang thú vị của minh tinh, do thường xuất hiện trước ống kính cùng cô.

Pilaf được chủ nhân hết mực cưng chiều, thích chơi thú bông. Ảnh: Vogue

Demi Moore, 62 tuổi, đang tận hưởng cuộc sống độc thân sau khi trải qua ba cuộc hôn nhân. Cô cưới nhạc công Freddy Moore từ năm 1981 đến 1985. Sau đó, cô kết hôn Bruce Willies năm 1987 và ly hôn sau 13 năm. Năm 2005, Demi làm đám cưới với Ashton Kutcher - kém cô 16 tuổi, mối quan hệ kết thúc vào 2013. Người đẹp là một trong những diễn viên nữ hàng đầu Hollywood với Ghost, A Few Good Men, Indecent Proposal, Disclosure, The Hunchback of Notre Dame. Cô từng vào danh sách người đẹp nhất thế giới của các tạp chí như People, Shape.

Họa Mi (theo Pagesix)