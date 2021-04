Thư bố gửi con gái 30 chưa lấy chồng

Trong một dòng thư, người bố viết: 'Bố thà để con không lấy chồng còn hơn là có cuộc hôn nhân mù quáng'.

Mấy ngày nay, mạng xã hội Trung Quốc đang có những cuộc thảo luận sôi nổi với chủ đề "Không lấy chồng cũng không sao" bởi ngày càng có nhiều phụ huynh thấu hiểu nỗi day dứt của hôn nhân và khuyên con cái nên suy nghĩ kỹ trước khi lập gia đình.

Bức thư dưới đây do một người cha viết cho cô con gái 30 tuổi thời điểm này nhận được nhiều chia sẻ của độc giả.

Thư tay của ông bố gửi con gái vào ngày sinh nhật 30 tuổi. Ảnh minh họa: sina

"Con gái à, hôm nay sinh nhật lần thứ 30 của con.

Thời gian trôi thật nhanh, trong nháy mắt, cô gái bé nhỏ từng tíu tít ngồi trên vai bố đã trở thành một cô gái trưởng thành, đến tuổi lập gia đình. Chắc hẳn con nghĩ bố đang giục con kết hôn. Không phải nhé.

Bố biết con đang gặp nhiều áp lực, hôm nay lại là sinh nhật tuổi thứ 30. Con tổ chức cùng bạn bè, say khướt rồi dựa vào vai bố khóc: "Bố ơi, con lấy chồng nhé. Mọi người đều đang chế nhạo con lớn tuổi và ế chồng". Lời nói đó như kim đâm vào tim bố. Con gái, con phải biết dù năm nay bao nhiêu tuổi thì con vẫn là một cô gái bé bỏng trong lòng bố.

Bố cũng biết rằng dù con mạnh mẽ đến đâu thì trong trái tim vẫn khao khát được yêu. Và khi phải chờ đợi lâu, con sẽ bối rối.

Mỗi dịp Tết Nguyên đán, họ hàng ghé qua luôn hỏi con: "Đã tìm được bạn trai chưa? Đừng quá kén chọn, lớn tuổi rồi". Mỗi khi con dự đám cưới, một số người bạn lại hỏi: "Khi nào sẽ kết hôn?".

Dù bề ngoài giả vờ không để ý nhưng những lời nói đó lọt vào trái tim con gây đau. Đôi khi khó chịu quá, con lại hỏi: "Bố ơi, con cứ hẹn hò bừa nhé". Nhưng con à, dù năm nay con 30 nhưng không thể lấy chồng bừa vì tuổi tác, càng không thể vì lời bàn tán của người ngoài. Bố mẹ đã làm việc chăm chỉ để nuôi dưỡng và hỗ trợ con 30 năm. Thực sự chẳng bao giờ mong muốn con tìm đại một tấm chồng để rồi bị họ ức hiếp. Bố hy vọng con hiểu: 'Đời người rất dài, chọn sai bạn đời còn đáng sợ hơn sự cô độc cả đời'. Bố thà để con không kết hôn còn hơn là có cuộc hôn nhân mù quáng.

Mẹ và bố yêu nhau rồi tiến tới hôn nhân. Trong mắt con, bố rất yêu mẹ nhưng chỉ trong thâm tâm bố mới hiểu, mẹ đã cho bố rất nhiều thứ. Sau khi kết hôn, bố chỉ lo cho tổ ấm nhỏ của mình, còn mẹ lại chăm lo cho cả đại gia đình.

Hồi đó chưa có máy giặt, mùa đông mẹ con phải giặt một chậu quần áo lớn bằng nước lạnh giữa trời mưa tuyết. Đến nỗi tay mẹ lúc nào cũng ửng đỏ, lạnh toát, những vết nứt thường xuyên rỉ máu khiến bàn tay trở nên thô ráp.

Gia đình ông bà nội có nhiều anh chị em. Nay mẹ cho người này vay tiền, mai lại giúp đỡ người khác. Mẹ chưa bao giờ từ chối giúp đỡ mọi người và luôn mỉm cười khi ai đó nói lời cảm ơn. Bà nội con sức khỏe không tốt nên mẹ đưa bà về sống cùng. Con biết đó, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu luôn tồn tại, nhưng mẹ con thường im lặng và tự mình giải quyết vấn đề. Mẹ cũng chẳng bao giờ phàn nàn về việc vừa đi làm vừa phải chăm sóc chồng con. 365 ngày một năm, mẹ làm việc này hơn 30 năm qua nhưng chúng ta chưa bao giờ nói lời cảm ơn bà ấy. Trong cuộc hôn nhân này, bà ấy đã phải trả giá quá nhiều, nhưng nhận lại được rất ít.

Con gái yêu, một ngày nào đó con sẽ bước chân vào cuộc sống hôn nhân, con sẽ không thể thoát được những cuộc tranh giành tầm thường và đối mặt với thời điểm mối quan hệ gia đình trở nên tồi tệ. Rồi con sẽ thất vọng và nản lòng. Nếu chồng đối xử tốt, con sẽ hạnh phúc. Ngược lại, con sẽ đối mặt với nó như thế nào?

Vì vậy trước khi bước chân vào hôn nhân, con phải suy nghĩ rõ ràng: "Lấy chồng không chỉ lấy một mình người ta mà cả thành viên trong gia đình đó".

Lấy chồng, con phải chuẩn bị tâm lý có thể thất vọng nếu trao đi tình cảm mà không nhận lại được như ý muốn. Bao nhiêu năm rồi, bố chứng kiến những người bạn của mình ly hôn. Hôn nhân không nhất thiết nắm tay nhau sống đến già và bạn đời có thể chẳng ở bên nhau mãi mãi. Nếu quyết định kết hôn, con phải chấp nhận rủi ro.

Có thể khi mang bầu, người chồng sẽ không hiểu được sự vất vả của con, rồi chồng chán vợ do cơ thể "xuống cấp" sau sinh. Có thể người chồng sẽ coi lòng tốt của vợ với anh ta là một điều hiển nhiên, chuyện tình cảm ngày càng giảm sút do tẻ nhạt và nhàm chán. Hôn nhân không thể tránh khỏi lúc gió to sóng lớn, muốn đồng hành lâu dài cần sự chung sức của cả hai người chứ không thể thiếu ai. Vì vậy, con gái à, con hãy tìm một người yêu thương để cùng con san sẻ gánh nặng, thay vì tự mình gánh vác mọi đau khổ.

Một đời này nếu như con bị ức hiếp, nếu ở gần bố sẽ giúp con, nếu ở xa, ai sẽ là người lau nước mắt cho con? Đời người quá dài, con không thể chỉ tìm bừa một ai đó để viết nguệch ngoạc lên cuốn sổ cuộc đời mình. Hãy tìm một người tốt và xứng đáng.

Người đó không cần giàu có nhưng phải tự thân vận động, làm việc chăm chỉ cả đời. Họ sẵn sàng thay đổi bản thân vì con, làm cho cuộc sống tốt hơn. Người đó không cần quá thông minh nhưng nhất định phải chân thành. Không cần đẹp trai nhưng phải tốt bụng, tử tế và biết trân trọng những điểm thiếu sót của con, thứ mà người khác cười nhạo.

Trong thư người bố nhắc con gái, thà không lấy chồng còn hơn bước vào một cuộc hôn nhân mù quáng. Ảnh minh họa: Sina

Chúc mừng sinh nhật con gái 30 tuổi. Có thể con đang cô đơn, chưa ai đồng hành để cùng xem bộ phim mới nhất và giúp con mang hành lý nặng. Nhưng không vì những lý do này mà con mù quáng lạc vào cuộc hôn nhân không chọn lựa.

Thực phẩm đóng hộp được phát minh năm 1810 nhưng dụng cụ khui hộp lại ra đời năm 1858. Thật kỳ lạ phải không. Tuy nhiên đôi khi là như vậy, những điều quan trọng đôi khi đến muộn, dù là trong tình yêu hay cuộc sống.

Mặc dù chờ đợi rất dài nhưng rồi con sẽ không phải thất vọng. Những ngày khó khăn sẽ qua đi và người đàn ông định mệnh sẽ băng qua biển người rộng lớn tìm được con. Sau khi gặp người đó, con hiểu rằng bản thân không còn sợ hãi khi phải đối diện với cuộc sống. Con sẽ đưa người ấy đến trước mặt bố, ngẩng cao đầu, ngực vươn thẳng như thể đáng chiến thắng cả thế giới, chỉ vào anh ta và nói: "Bố, con đã tìm ra, đây là người yêu của con".

Ngày đó, cuối cùng bố cũng có thể tự nguyện đặt tay con vào tay một người đàn ông khác. Nhưng chỉ cần con gọi, bố sẽ đến bên và bảo vệ, nếu con gặp ức hiếp bố sẽ cùng khóc với con. Mặc dù không biết tương lai như thế nào nhưng bố sẽ luôn sát cánh cùng con. Bởi 30 năm trước con đã đến và trở thành con gái bố.

Con gái yêu, bố thà để con không lấy chồng còn hơn bước vào một cuộc hôn nhân mù quáng.

Vy Trang (Theo sina)