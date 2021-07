'Three Lions' - bài hát vỗ về đội tuyển Anh

Sau khi đội tuyển Anh thất bại ở chung kết Euro, ca khúc "Three Lions" một lần nữa được nhiều người hâm mộ chia sẻ trên Twitter.

Sau thất bại trước Italy tại trận đấu hôm 11/7 (giờ địa phương), nhiều cầu thủ Anh lập tức tháo huy chương á quân. Người hâm mộ không được nghỉ làm như lời Thủ tướng Boris Johnson từng hứa nếu Anh vô địch. Trên Twitter, họ chia sẻ lại ca khúc Three Lions, nói về niềm vui, nỗi buồn của bóng đá Anh. Câu hát nổi tiếng trong bài - "It's Coming Home. Football's Coming Home" (Nó đang về nhà. Bóng đã trở về nhà) - ám chỉ khao khát chiến thắng và niềm tự hào của người Anh bởi đất nước họ là nơi "khai sinh" môn thể thao vua. Nhiều người chế lại thành "It's Coming Rome" khi chức vô địch Euro nay thuộc về Italy.

'Three Lions' - bài hát vỗ về đội tuyển 'Tam sư' Ca khúc "Three Lions" bản ra đời năm 1996. Video: Lighting Seed Vevo.

Three Lions ra đời vào Euro năm 1996, khi Anh bị loại ở bán kết bởi Đức, do diễn viên hài David Baddiel và Frank Skinner viết lời, thể hiện cùng ban nhạc rock Lighting Seed. Khác các ca khúc cổ vũ bóng đá khác, bài hát ban đầu ngập tràn cảm xúc mỉa mai, phẫn nộ.

"Everyone seems to know the score

They've seen it all before

They just know

They're so sure

That England's gonna throw it away

Gonna blow it away

But I know they can play"

"Mọi người có vẻ biết trước kết quả rồi

Trước giờ đều như vậy

Họ đều biết

Và chắc chắn rằng

Thể nào đội tuyển Anh cũng thất bại mà thôi

Lại tiếp tục thất bại

Nhưng tôi biết họ có khả năng"

Harry Kane và các đồng đội để lỡ cơ hội lần đầu giành cúp vô địch Euro của đội tuyển Anh hôm 11/7. Ảnh: PA Image.

Phần tiếp theo của bài hát gợi nhớ kỳ tích vô địch World Cup năm 1966 của Anh, với những tên tuổi một thời như Gordon Banks, Bobby Charlton, Nobby Stiles. Phần cuối, bài hát nói về tình yêu bất diệt người Anh dành cho bóng đá dù đội tuyển không may mắn mỗi lần chinh chiến quốc tế.

"Three Lions on a shirt

Jules Rimet still gleaming

Thirty years of hurt

Never stopped me dreaming

So many jokes, so many sneers

But all those oh-so-nears

Wear you down

Through the years

But I still see that tackle by Moore

And when Linekar scored

Bobby belting the ball

And Nobby Dancing...

I know that was then

But it could be again"

"Biểu tượng Tam sư trên ngực áo

Chiếc cúp Jules Rimet vẫn đang lấp lánh

Ba mươi năm đau buồn

Nhưng không thể nào khiến tôi ngừng mơ ước

Những lời trêu chọc, mỉa mai

Những lần suýt thành công

Rồi lại thất bại khiến bạn thất vọng

Suốt nhiều năm

Tôi đã chứng kiến cú xoạc bóng của Moore

Và khi Linekar ghi bàn

Bobby tung cú sút xa

Và điệu nhảy ăn mừng của Nobby

Tôi biết rằng đó là quá khứ

Nhưng biết đâu điều đó sẽ lặp lại"

'Three Lions' - bản năm 2010 "Three Lions" phiên bản năm 2010. Video: Song FY.

Three Lions là hiện tượng âm nhạc năm 1966. Bài hát vang lên sau mỗi lần Anh chiến thắng Scotland, Hà Lan và Tây Ban Nha và nổi tiếng đến nỗi nhiều đội bóng đối thủ cũng yêu thích. Tiền đạo đội tuyển Đức khi ấy, ông Jürgen Klinsmann - cho biết các cầu thủ của mình hát Three Lions trên đường ra sân vận động ở Anh và khi diễu hành cúp vô địch ở Frankfurt (Đức). Hai tác giả - Baddiel và Skinner - từng biểu diễn bài hát trực tiếp để ăn mừng trên truyền hình Đức năm 1966, với yêu cầu được mặc áo "tam sư" của đội tuyển Anh. Ca khúc từng đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng nhạc pop của Đức, theo Irishpost. Một bản cover của nhóm nhạc pop Hà Lan - Hermes House Band - được phát hành năm 2003. Cặp nghệ sĩ Đức - Original Deutschmache - sản xuất ca khúc lấy cảm hứng từ Three Lions mang tên Das W auf dem Trikot (chữ W trên áo đấu) để tri ân câu lạc bộ Werder Bremen của nước này.

Bản gốc ca khúc đến nay vẫn được phát thường xuyên ở Anh mỗi giải đấu lớn. Khi Anh dẫn trước Paraguay trong trận đấu thuộc kỳ World Cup 2006, bình luận viên John Motson nói: "Trong các bài hát về bóng đá, Three Lions là tuyệt nhất". Theo trang Officialcharts, tính đến tháng 6/2018, ca khúc bán được 1,6 triệu đĩa ở Anh, từng bốn lần đứng quán quân bảng xếp hạng nước này. Bài hát nhiều lần được làm mới. Năm 2010, Skinner, Baddiel và Broudie đã mời Robbie Williams, Russell Brand cùng hát một bản khác, có sự hỗ trợ của dàn hợp xướng.

Three Lions trở thành nét đặc trưng văn hóa Anh, có sức ảnh hưởng trên nhiều lĩnh vực. Mùa thu năm 1966, trong chiến dịch tranh cử, ông Tony Blair mượn lời ca khúc để phát biểu, được nhiều người hưởng ứng: "Mười bảy năm đau thương, không bao giờ chúng ta ngừng mơ ước, Đảng Lao động trở về nhà". Ông và Đảng Lao động giành chiến thắng một năm sau đó. Đầu tháng 7, Sony phát hành phiên bản đặc biệt, kỷ niệm 25 năm bài hát ra đời.

Hà Thu