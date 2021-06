Danh ca mù hát mở màn Euro 2020

ItalyDanh ca Andrea Bocelli hát ca khúc "Nessun dorma" trong lễ khai mạc giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2020.

Sáng 12/6 (giờ Việt Nam), Liên đoàn bóng đá châu Âu - UEFA - tổ chức lễ khai mạc tại sân vận động Olimpico. Trước buổi diễn, Bocelli nói với Classicfm: "Tôi vui mừng và vinh dự được hát mở màn Euro 2020 tại sân vận động Olimpico, Rome. Đây là cơ hội tuyệt vời để truyền tải thông điệp về hy vọng và sự tích cực".

Andrea Bocelli hát khai mạc EURO Andrea Bocelli hát khai mạc Euro 2020. Video: UEFA.

Màn trình diễn được khen vì gợi nhớ những ký ức về kỳ World Cup nổi tiếng năm 1990 tại Italy. Bình luận viên của NBC Sports, Arlo White nói: "Tôi cảm nhận được không khí mùa hè Italy năm 1990. Tôi nghĩ mình sắp khóc".

Nessun dorma nằm trong vở opera Turandot. Ca khúc trở nên quen thuộc với fan bóng đá sau khi được danh ca Luciano Pavarotti hát tại World Cup 1990 tổ chức tại Italy. Bài hát sau đó được biểu diễn tại các kỳ World Cup 1994, 1998 và 2002.

Andrea Bocelli hát trong lễ mở màn Euro 2020. Ảnh: AFP.

Sân vận động Olimpico có sức chứa hơn 70.000 người nhưng chỉ đón khoảng 18.000 khách để đảm bảo giãn cách. Mở màn là tiết mục diễu hành với quốc kỳ các quốc gia được cách điệu thành hình trái bóng tròn cùng ban nhạc và các nghệ sĩ nhào lộn. Sau đó, giọng nam cao Andrea Bocelli lên sân và hát Nessun dorma (Không để ai ngủ).

Andrea Bocelli là ca - nhạc sĩ Italy. Ông gắn liền các nhạc phẩm Besame Mucho, Time To Say Goodbye, Vivo Per Lay... Ông bị tai nạn và mù vĩnh viễn năm 12 tuổi. Năm 2014, ông kết hôn với bạn gái lâu năm - diễn viên Veronica Berti. Danh ca Celine Dion - người nhiều lần song ca với ông - từng nói: "Nếu Chúa có một giọng hát, hẳn tiếng hát đó rất giống với Andrea Bocelli".

Sau Bocelli, DJ Martin Garrix cùng hai thành viên ban nhạc U2 - Bono và The Edge - biểu diễn We Are The People, bài hát của kỳ Euro 2020. Theo tờ Irish Mirror, nhiều khán giả chế giễu tiết mục vì khiến họ tụt cảm xúc sau màn diễn ấn tượng của Bocelli. "Chúng ta có thể nghe thêm Bocelli thay vì Bono được không", một người viết trên Twitter.

Phương Mai