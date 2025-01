Thông xe hai công trình trọng điểm ở TP HCM

Cầu Bà Hom, quận Bình Tân và dự án nâng cấp đường Dương Quảng Hàm, Gò Vấp, đưa vào khai thác giúp giảm ùn tắc, thuận lợi cho người dân đi lại dịp Tết.

Ngày 28 tháng Chạp (27/1), ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM (chủ đầu tư), cho biết hai công trình vừa đồng loạt được đơn vị đưa vào sử dụng, phục vụ người dân dịp Tết Ất Tỵ. Rào chắn ở hai công trình hiện được tháo bỏ, đồng thời bố trí đầy đủ hệ thống biển báo để xe chạy.

Xe chạy qua cầu Bà Hom sáng 28 tháng Chạp. Ảnh: Hạ Giang

Cầu Bà Hom nằm trên Tỉnh lộ 10, bắc qua kênh Tham Lương - Bến Cát, được xây mới với tổng mức đầu tư 374 tỷ đồng, trong đó kinh phí xây lắp khoảng 142 tỷ, còn lại là tiền giải phóng mặt bằng cùng các chi phí khác. Công trình dài khoảng 425 m bao gồm cả phần cầu và đường dẫn, trong đó mặt cầu rộng 24,5 m, 4 làn xe. Ngoài ra, dự án còn bao gồm các hạng mục cây xanh, thoát nước, kè bêtông dọc kênh Tham Lương...

Dự án cầu Bà Hom được khởi công từ năm 2019, nhưng một năm sau phải tạm dừng khi khối lượng thi công đạt khoảng 20% do vướng mặt bằng. Đến tháng 10/2023 quận Bình Tân hoàn tất đền bù, giải tỏa, dự án được khởi động lại. Sau hơn một năm thi công kết hợp với di dời hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, viễn thông...), toàn bộ công trình mới hoàn thành, đưa vào khai thác.

"Cầu Bà Hom được thông xe giúp người dân thuận tiện đi lại, đồng thời giảm áp lực giao thông cho Tỉnh lộ 10, nhất giờ cao điểm", ông Phúc nói.

Vị trí cầu Bà Hom và cầu Tân Kỳ Tân Quý bắc qua kênh Tham Lương. Đồ họa: Đăng Hiếu

Tại quận Gò Vấp, dự án nâng cấp, mở rộng đường Dương Quảng Hàm dài gần 2,5 km, kết nối từ điểm giao với đường sắt Bắc Nam đến tuyến Nguyễn Văn Lượng cũng mới đưa vào khai thác đoạn đầu và cuối tuyến, gồm: từ đường Lương Ngọc Quyến đến Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân và từ Nhà Văn hóa An Nhơn đến đường Nguyễn Văn Lượng.

Hai đoạn này có tổng chiều dài gần một km - là phần xây mới thuộc phạm vi dự án hiện đã được thảm nhựa toàn bộ mặt đường, giúp người dân thuận tiện đi lại.

Theo lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, phần giữa tuyến hiện chưa nâng cấp xong do còn vướng hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Đây là đoạn thi công trên đường hiện hữu, xe vẫn đang chạy bình thường. Tuy nhiên, do chưa hoàn thành toàn bộ nên vẫn còn hàng trụ điện cũ nằm bên đường và các đơn vị đang dùng tôn quây xung quanh, sơn trắng đỏ và gắn đèn chớp cảnh báo để đảm bảo an toàn.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Dương Quảng Hàm tổng mức đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng, chia làm hai thành phần độc lập: xây lắp hơn 380 tỷ và giải phóng mặt bằng hơn 1.900 tỷ đồng. Khởi công năm 2023, công trình sẽ hoàn thành toàn bộ trong năm nay. Khi đưa vào khai thác, dự án giúp giảm kẹt xe cho khu vực kết nối đồng bộ với các trục đường khác như Phan Văn Trị, Nguyễn Thái Sơn, Lê Đức Thọ...

Ngoài hai dự án trên, mới đây một loạt công trình giao thông trọng điểm ở thành phố đưa vào khai thác giúp giảm ùn tắc, thay đổi diện mạo đô thị cho nhiều khu vực, như: hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, cầu Rạch Đỉa, Phước Long (quận 7, Nhà Bè); mở rộng đường Hoa Hoa Thám cùng một đoạn đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa (quận Tân Bình); cầu và đường Tân Kỳ - Tân Quý (Bình Tân)...

Gia Minh