Thông xe cầu Bình Triệu cửa ngõ phía đông TP HCM

Sau gần ba tháng thi công, cầu Bình Triệu 1 nặng 11.000 tấn được nâng thêm hơn một mét và hoàn tất gia cố, thông đường trở lại.

Sáng 23/11, ôtô được chạy qua cầu Bình Triệu 1 nối phường Bình Thạnh sang Hiệp Bình (TP Thủ Đức cũ) sau gần ba tháng bị cấm, phải chuyển sang cầu Bình Triệu 2 nằm song song để thi công. Hiện, cầu Bình Triệu 1 đã được nâng cao thêm 1,08 m, đạt tĩnh không 7 m và hoàn tất các hạng mục an toàn để khai thác trở lại.

Nằm trên quốc lộ 13, cầu Bình Triệu 1 bắc qua sông Sài Gòn là tuyến huyết mạch ở cửa ngõ đông bắc TP HCM. Công trình được xây dựng từ trước năm 1975, cho xe chạy một chiều từ khu vực trung tâm ra TP Thủ Đức, Bình Dương (cũ). Dù từng được sửa chữa năm 2010, tĩnh không của cầu vẫn thấp, không đáp ứng cho tàu thuyền lớn qua lại.

Cầu Bình Triệu 1 (phía trước) thông đường trở lại sáng 23/11. Ảnh: Giang Anh

Dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 có tổng mức đầu tư khoảng 133 tỷ đồng, khởi công cuối năm 2024. Trong đó, giai đoạn quan trọng và phức tạp nhất triển khai từ cuối tháng 8 năm là kích nâng toàn bộ kết cấu nặng hơn 11.000 tấn, trên tổng chiều dài khoảng 770 m, giúp cầu tăng thêm 1,08 m so với trước.

Ông Nguyễn Xuân Vinh, Giám đốc Trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, Sở Xây dựng TP HCM (chủ đầu tư), cho biết việc kích nâng cầu Bình Triệu 1 là giải pháp lần đầu áp dụng tại Việt Nam. Công trình sử dụng hệ thống kích thủy lực với yêu cầu kỹ thuật rất phức tạp, khắt khe. Quá trình thi công, xe máy vẫn được chạy qua cầu và duy trì đường thủy phía dưới, nên việc triển khai càng phức tạp hơn ở khâu tổ chức giao thông. Tuy nhiên, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ, giúp dự án hoàn thành sớm hơn kế hoạch.

Theo Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM Trần Quang Lâm, trước khi nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1, thành phố đã nghiên cứu nhiều phương án, bao gồm cả xây mới. Theo cách này, kinh phí đầu tư cần khoảng 1.000 tỷ đồng, chưa kể thời gian thực hiện dài dễ ảnh hưởng giao thông trên trục đường quan trọng cửa ngõ thành phố. Do đó, phương án kích nâng cầu được lựa chọn giúp tiết kiệm chi phí, hạn chế tác động tình hình giao thông khu vực.

"Việc kích nâng cầu là giải pháp mới, tạo tiền đề nhân rộng cho các công trình khác giúp tối ưu chi phí đầu tư, hạn chế ảnh hưởng người dân nhưng vẫn tăng năng lực khai thác", ông Lâm nói.

Hướng tuyến hai cầu Bình Triệu. Đồ họa: Khánh Hoàng

Cùng với nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1, lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết thành phố đang nghiên cứu triển khai đường trên cao dọc trục Đinh Bộ Lĩnh và Xô Viết Nghệ Tĩnh, đồng thời xây cầu Bình Triệu 3 nằm giữa hai cầu hiện hữu. Các tuyến này sẽ kết nối với quốc lộ 13 chuẩn bị được nâng cấp, xây đường trên cao theo hình thức BOT, hình thành trục đường tốc độ nhanh ở cửa ngõ đông bắc, kết nối khu vực Bình Dương cũ và trung tâm thành phố.

Ngoài Bình Triệu 1, TP HCM cũng đang nâng cầu Bình Phước 1 trên quốc lộ 1, nối Thủ Đức và quận 12 cũ. Công trình sẽ nâng thêm 1,25 m để đạt tĩnh không tối thiểu 7 m, tổng vốn 111 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành cuối tháng 12, giúp giảm ùn tắc ở khu vực.

Giang Anh