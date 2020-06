Thông xe cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây

Long AnCầu Tân An 2 bắc qua sông Vàm Cỏ Tây được thông xe sáng 7/6, sau 8 tháng thi công, góp phần giảm kẹt xe vào dịp lễ, Tết

Cầu Tân An 2 cách cầu hiện hữu khoảng 10 m, nối địa bàn phường 2 và phường 5 (TP Tân An). Tổng chiều dài thi công trên 1.000 m, trong đó phần cầu hơn 300 m, rộng 8 m với hai làn xe, kinh phí 110 tỷ đồng.

Cầu Tân An 2 thông xe góp phần giảm kẹt xe cho cầu cũ cách đó 10 m. Ảnh: Hoàng Nam.

Cầu mới nằm trong dự án tín dụng ngành giao thông vận tải nhằm cải tạo mạng lưới đường quốc gia lần thứ 2, tổng mức đầu tư trên 6.000 tỷ đồng bằng vốn vay ODA Nhật Bản và vốn đối ứng trong nước. Ngoài cầu này, 5 cầu khác trên tuyến quốc lộ N1 cũng đã được đưa vào sử dụng.

Hiện nay, người dân từ các tỉnh miền Tây đi TP HCM ngang TP Tân An sẽ qua ba cây cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây, gồm Tân An 1, cầu Tân An 2 và cầu tuyến tránh Tân An. Cầu tuyến tránh TP Tân An dài trên 200 m, rộng 8 m, hai làn xe, được Bộ Giao thông Vận tải xây dựng khoảng 10 năm trước.

Cầu Tân An 1 dài trên 200 m, rộng 8 m, hai làn xe đã được sửa chữa nhiều lần do xuống cấp, nhỏ hẹp nên thường ùn tắc vào dịp lễ, Tết.

Cầu Tân An 2 tổng vốn 110 tỷ đồng, hoàn thành sau 6 tháng thi công. Ảnh: Hoàng Nam.

Ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đánh giá, 6 cầu trên địa bàn Long An hoàn thành, sẽ xóa bỏ được các điểm nghẽn ùn tắc và an toàn giao thông, tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông từ TP HCM đến Đồng bằng sông Cửu Long cũng như kết nối được các vùng xa, các huyện nghèo giáp biên giới Campuchia.

Theo ông Thọ, quốc lộ trên cả nước còn khoảng 400 cây cầu cần xây dựng, ngành giao thông vận tải sẽ tiếp tục làm việc với nhà tài trợ để hoàn thiện hệ thống giao thông quốc gia.

Hoàng Nam