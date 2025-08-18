Thông tuyến cao tốc Bắc Nam từ Hà Nội đến Đà Nẵng

Ba đoạn cao tốc Vũng Áng - Bùng, Vạn Ninh - Cam Lộ và Hòa Liên - Túy Loan sẽ thông xe ngày 19/8, nối liền trục cao tốc Bắc Nam từ Hà Nội đến Đà Nẵng dài khoảng 750 km.

Cao tốc Vũng Áng - Bùng có tổng vốn hơn 12.540 tỷ đồng, dài gần 56 km, trong đó đoạn qua Hà Tĩnh dài 13 km và Quảng Trị hơn 42 km. Điểm đầu tại nút giao xã Kỳ Hoa (Hà Tĩnh), kết nối cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng; điểm cuối tại xã Bố Trạch (Quảng Trị), nối với cao tốc Bùng - Vạn Ninh tại nút Phong Nha.

Tuyến đi qua nhiều địa hình phức tạp như đồi núi, hồ nước, phải xây dựng 33 cầu, gồm 28 cầu trên đường cao tốc và 5 cầu vượt ngang. Hạng mục quan trọng nhất là hầm Đèo Bụt xuyên dãy Đồng Nang (Hà Tĩnh), dài gần một km, vốn hơn 1.000 tỷ đồng, thiết kế hai ống, tim hầm trái cách tim hầm phải 45 m. Hầm trái dài 716 m, hầm phải 840 m, mỗi hầm rộng 15 m, cao 8 m. Giai đoạn phân kỳ đầu tư, ống hầm phải theo chiều Bắc - Nam được đưa vào khai thác trước, ống hầm trái sẽ hoàn thiện sau.

Trên tuyến còn có cầu vượt sông Gianh dài khoảng 2,8 km, rộng 17,5 m, 4 làn xe, mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Đây là cây cầu dài nhất trên cao tốc Bắc Nam qua tỉnh Quảng Trị và hiện đã hoàn thiện, sẵn sàng thông xe.

Giai đoạn 1 của dự án có quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 17 m, không có làn dừng khẩn cấp, thay vào đó bố trí các điểm dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế 80-90 km/h.

Cao tốc Vũng Áng - Bùng. Ảnh: Đắc Thành

Cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ dài 65,5 km, vốn gần 9.920 tỷ đồng, qua tỉnh Quảng Trị. Điểm đầu tại xã Vạn Ninh, nối với cao tốc Bùng - Vạn Ninh tại nút giao quốc lộ 9B; điểm cuối tại xã Hiếu Giang, kết nối với cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Tuyến có địa hình tương đối bằng phẳng, chỉ riêng đoạn qua hồ An Mã phải xẻ núi. Dự án gồm 4 nút giao liên thông, 30 cầu, 41 hầm chui dân sinh và 240 cống các loại. Thiết kế giai đoạn 1 có mặt cắt ngang 4 làn xe, vận tốc 60-90 km/h, không có làn dừng khẩn cấp, chỉ bố trí một số điểm dừng cách quãng 4-5 km. Đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ chạy gần song song đường Hồ Chí Minh, tại nhiều vị trí giao cắt sẽ xây dựng hầm chui để bảo đảm lưu thông an toàn.

Cao tốc Hòa Liên - Túy Loan kết nối cao tốc La Sơn - Hòa Liên và Đà Nẵng Quảng Ngãi. Ảnh: Nguyễn Đông

Cao tốc Hòa Liên - Túy Loan dài 11,5 km, vốn hơn 2.100 tỷ đồng, khởi công tháng 9/2023, cũng sẽ thông xe ngày 19/8. Tuyến là đoạn cuối khớp nối cao tốc La Sơn - Hòa Liên với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đi qua xã Bà Nà, phường Hòa Khánh và phường Liên Chiểu (Đà Nẵng). Tuyến thiết kế 4 làn, vận tốc 60-80 km/h.

Trong 12 dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 (2021-2025), khởi công ngày 1/1/2023 với tổng vốn 146.990 tỷ đồng, dài 729 km, đến nay các đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Bùng - Vạn Ninh (qua Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị) và 70 km Vân Phong - Nha Trang đã hoàn thành, khai thác dịp 30/4.

Ba dự án Vũng Áng - Bùng, Vạn Ninh - Cam Lộ và Hòa Liên - Túy Loan với tổng chiều dài 208 km khi thông xe sẽ kết nối với các đoạn đã khai thác, hình thành tuyến cao tốc liên hoàn Hà Nội - Đà Nẵng dài 750 km. Bộ Xây dựng đặt mục tiêu đến tháng 12 năm nay sẽ hoàn thành toàn bộ các dự án còn lại qua Bình Định, Quảng Ngãi, Cần Thơ, Cà Mau, nối thông toàn tuyến cao tốc Bắc Nam từ Lạng Sơn đến Cà Mau dài 2.063 km.

12 dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2. Đồ họa: Tạ Lư

Đoàn Loan