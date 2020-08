Thông tin sức khỏe lãnh đạo cấp cao là 'tối mật'

Hồ sơ bệnh án, thông tin, kết quả khám bệnh, chữa bệnh, kiểm tra sức khỏe của Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư thuộc danh mục bí mật nhà nước mức độ tối mật.

Theo Quyết định được Thủ tướng ban hành ngày 24/8, danh mục bí mật nhà nước mức độ tối mật lĩnh vực y tế còn gồm tên, nguồn gốc, độc lực, khả năng lây lan, đường lây của vi sinh vật mới phát hiện chưa xác định được có liên quan đến sức khỏe, tính mạng con người, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội.

Ngoài ra, danh mục bí mật nhà nước mức độ mật gồm: mẫu vật, nguồn gen, phương án bảo vệ an ninh, an toàn vùng trồng dược liệu số lượng còn ít hoặc bị đe dọa tuyệt chủng; số người mắc, chết do bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới phát sinh chưa rõ tác nhân gây bệnh, chưa được Bộ Y tế công khai; quy mô, phân bố, số liệu về dân số tại các vùng biên giới, hải đảo.

Nguồn nguyên liệu, thông số kỹ thuật sản xuất thuốc cổ truyền, thuốc sinh học quý hiếm thuộc dự án nhà nước, chương trình sản phẩm quốc gia chưa công khai; tên, địa chỉ phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp III đã được Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận mất điều kiện đảm bảo an toàn sinh học cũng là thông tin mật.

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước có hiệu lực từ 1/7, quy định bí mật nhà nước là thông tin có nội dung quan trọng do người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác định căn cứ vào Luật này, chưa công khai, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc.

Luật này cũng quy định, thông tin bảo vệ sức khỏe lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước thuộc phạm vi bí mật nhà nước.

Viết Tuân